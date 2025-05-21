EMEP'ten Bahçeli’nin 'Meclis komisyonu' önerisine yanıt: ‘Çözümün gerçek muhatabı halktır’

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, TBMM’de yaptığı basın toplantısında PKK kongresinden sonra yaşanan gelişmeleri değerlendirerek EMEP’in önerilerini açıkladı. Karaca, PKK’nin silah bırakma kararı sonrası hükümetin sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini vurgulayarak, “Olanlardan da, olmayanlardan da iktidar sorumludur” dedi.

“SİYASAL ÇIKAR HESABI YAPILIYOR”

Karaca, iktidarın çözüm sürecini barışçıl bir irade yerine, kendi siyasal çıkarları doğrultusunda yönlendirmeye çalıştığını söyledi. “İktidar süreci, muhalefeti zayıflatmanın, baskıcı rejimi anayasal güvenceye almanın aracı haline getirdi. ‘Terörsüz Türkiye’ sloganıyla emekçilerin hak arayışlarının üzerini örtüyorlar” ifadelerini kullandı.

Karaca, Lozan ve 1924 Anayasası tartışmalarını da bu manipülasyon sürecinin bir parçası olarak değerlendirdi. “Tarih yalnızca sarayların ihtiraslarıyla değil, halkların direnişiyle yazılır. Bugün halkların eşitliği ve barış için yeni bir mücadele dönemine giriyoruz” dedi.

BAHÇELİ’NİN KOMİSYON ÖNERİSİNE KARŞI “BU İŞ HALKLA OLUR” DEDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meclis’te komisyon kurulması yönündeki çağrısına da yanıt veren Karaca, demokratik temsiliyetin altını çizdi. “Sorunun çözüm adresi sadece Meclis değil. Kürt halkı, emekçiler, yok sayılanlar bu sürecin asıl muhatabıdır. Katılım halkla mümkündür” dedi.

Karaca, kalıcı bir çözüm için atılması gereken adımları 5 başlıkta sıraladı. Sıralanan öneriler özetle şöyle oldu:

Askeri ve siyasi operasyonlara son verilmeli: PKK’nin silah bırakma kararının uygulanabilmesi için iktidar, askeri ve siyasi müdahalelere son vermeli.

Halkın sürece katılımı sağlanmalı: Barış süreci, emekçilerin, Kürt halkının ve tüm toplumsal kesimlerin katılımına açık olmalı.

Demokrasi güçleri harekete geçmeli: Süreç, yalnızca izlenerek değil, aktif mücadeleyle yönlendirilmelidir.

Demokratik haklar güvence altına alınmalı: Siyasi tutsaklar serbest bırakılmalı, kayyımlar kaldırılmalı, demokratik siyaset kanalları açılmalı.

Yeni bir Anayasa, halkla birlikte yapılmalı: Barajsız seçimlerle oluşturulacak kurucu Meclis eliyle, demokratik, eşit yurttaşlığa dayanan bir anayasa hazırlanmalı.

“SARAY REJİMİYLE DEMOKRATİK ANAYASA OLMAZ”

Karaca, mevcut Meclis’in ve iktidar blokunun demokratik bir anayasa yapamayacağını belirterek, “Saray rejimiyle demokratik anayasa olmaz. Gerçek çözüm, halkın iradesiyle şekillenecek bir kurucu meclisten geçer” diye konuştu.