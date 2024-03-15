EMEP’ten İliç için suç duyurusu: Sorumluluğu olanlar yargılansın

Emek Partisi, İliç'teki maden faciasında sadece şirket yetkililerinin değil işletme ve kapasite artırımına onay veren tüm kamu görevlilerinin de yargılanmasını talep etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.03.2024 - 16:27
EMEP’ten İliç için suç duyurusu: Sorumluluğu olanlar yargılansın
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Erzincan İliç’teki maden faciasının ardından bir ayı aşkın bir süre geçti. Toprak altında kalan 9 işçiye hala ulaşılamadı. Yargılama sürecine ilişkin ise birçok tartışma söz konusu.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, bugün İstanbul Çağlayan Adliyesi’ne giderek söz konusu madenin işletilmesinde sorumluluğu bulunan kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu. İliç’te yaşananın bir kaza değil açık bir cinayet olduğunu söyleyen Aslan, “Baroların, çevre örgütlerinin, TMMOB’nin, siyasi partilerin uyarılarına rağmen altın tekelinin oradan daha fazla maden çıkarması için tüm kurallar altüst edildi. ÇED raporları maden şirketlerinin istediği biçimde çıkarıldığı, daha önce kapatılmasına karşın Murat Kurum tarafından madenin yeniden açılması için talimat verildiği, raporlar gizlendiği faciadan sonra açığa çıktı” dedi.

ORTAK MÜCADELE VURGUSU

Etkin bir yargılama sürecinin başlatılması gerektiğini söyleyen Aslan, “İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine aday olan Murat Kurum’un o maden şirketindeki yöneticiler kadar suçlu ve bu cinayetin sorumlusu olduğunu da biliyoruz. Madenlere bu şekilde izin veren, her türlü barbarca çalıştırılmaya olanak sunanların İstanbul gibi bir kenti ne hale getireceğini de biliyoruz. Bu nedenle çok açık ifade etmek isteriz Türkiye işçi sınıfı, Türkiye’nin emekçileri, demokrasi güçleri birleşmeden ve ortak bir mücadele vermeden madenlerde, işyerlerindeki iş cinayetlerini önleyemeyiz. İş cinayetleri, madenlerdeki cinayetler, Türkiye’de çevre ve doğa katliamı devam edecektir. Bir kez daha bütün demokrasi güçlerini yaşanan bu saldırılara karşı birlikte olmaya çağırıyoruz. İliç’teki bu iş cinayetinde sorumluluğu olan herkesin yargılanmasının da takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı. 


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