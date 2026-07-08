Emine Erdoğan'dan Macron'a 'veto': Elini öpmesine izin vermedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO zirvesine katılmak üzere geldiği Ankara'da, liderler ve eşleri onuruna verilen akşam yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen davette Macron, kendisini kapıda karşılayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile bir araya geldi.

Karşılama anında Fransa Cumhurbaşkanı Macron protokol kurallarını unutarak, Emine Erdoğan'ın elini öpmek için hamle yaptı.

Ancak Emine Erdoğan, Macron’un bu girişimine izin vermeyerek geri çevirdi.

Yaşanan o anlar, kameralara yansıdı.