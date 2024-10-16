Emine Gizem Çetiner, Ensar Vakfı’ndaki istismarı unutturmamak için 370 gündür eylemde

Yayınlanma: 16.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.10.2024 - 04:00

Ensar Vakfı’ndaki 45 çocuğa istismardan hakkında soruşturma açılan isimlerden biri olan Asım Sultanoğlu’nun Şanlıurfa’ya il milli eğitim müdürü olarak atanmasına tepki gösteren psikolog Emine Gizem Çetiner, 370 gündür eylemde. Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eylem yapan Çetiner Cumhuriyet’e konuştu. Çetiner, “Ensar Vakfı’nda 8-9 yıl önce bir istismar vakası gerçekleşti ve o dönemin il milli eğitim müdürü Asım Sultanoğlu’ydu. Hakkında soruşturma açıldı. O dönem milli eğitim’e göre ilkokul ve ortaokullara özel yurt açma imkânı yoktu. Ensar Vakfı yurdu kaçak işletiliyordu. Asım Sultanoğlu, 508 yıl hapse çarptırılan Muharrem bey (Muharrem Büyüktürk) ile vakıf yurtlarına gidiyor.

Kısacası kesin bir şaibe var ve bu olaydan sonra çocukların aileleri Karaman’ı terk ederken Sultanoğlu sekiz yıl sonra Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü olarak atandı” dedi.

‘TEPKİ DESTEK OLDU’

Çetiner, “Her eyleme gittiğimde Asım Sultanoğlu’na Ensar Vakfı’ndaki olayı hatırlattığımı düşünüyorum. Aslında hatırlatmak için oradayım. Yoksa il milli eğitim müdürünün değişmeyeceğini biliyorum. Başlangıçta tepki gördüm. Ancak kamuoyuna yayıldıkça daha fazla destek aldım. İl milli eğitim müdürlüğünün yanında çalışan birileri ise sürekli eylemimi sabote etmeye çalışıyor. İnsanlara benim yalancı olduğumu söyleyip, ertesi gün ‘müdürümüz sizinle konuşmak istiyor, gelin uzlaşın’ diyorlar. Benim uzlaşabilecek bir durumum yok. Ama kendisi isterse gelip kendini açıklayabilir elbette” ifadelerini kullandı.