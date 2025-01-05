Emlak Konut, Atışalanı’ndaki 1692 ada 2 parseldeki taşınmaz için TOKİ ile protokol imzaladı

Yayınlanma: 05.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 05.01.2025 - 04:00

Esenler Belediyesi’ne devredilen askeri alanın dönümüne ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile yapılan protokol 2019’da AKP’nin yerel seçimi kaybetmesinin ardından İBB’den alınarak Toplu Konut İdaresi’ne (TOKİ) verildi. Bölgedeki inşaat çalışmaları Emlak Konut aracılığıyla giderek yaygınlaşıyor.

AKP iktidarı kentsel dönüşüm kapsamında kışlaların bulunduğu alanı imara açmıştı. Rezerv yapı alanı ilan edilen İstanbul Esenler’deki Topkule ve Baştabya kışlalarında çalışmalar sürüyor. Cumhuriyet daha önce Emlak Konut’un 4 bin 156 konut ve 140 ticari alan için söz konusu arazide çalışmalara başladığını gündeme getirmişti. Ardından Emlak Konut, TOKİ ile bir protokol imzaladı ve bölgedeki 1692 ada 2 parseldeki taşınmazı da satın aldı. Bu taşınmazın bedeli ise 6 milyar 884 milyon 300 bin TL. Konuya ilişkin Emlak Konut açıklamasında, “Atışalanı Mahallesi’nde bulunan 1692 ada 2 parsel numaralı taşınmazın toplam 6 milyar 884 milyon 300 bin TL bedelle satın alınmasına ilişkin protokol imzalamıştır. Söz konusu protokol, şirketimizin portföyünü genişletme ve faaliyet alanlarımızı geliştirme stratejimiz doğrultusunda gerçekleştirilmiştir” dendi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Esenler Belediyesi’ne devredilen eski askeri alanla ilgili olarak 2016 yılında İBB ile ortak hizmet protokolü imzalanmıştı. İBB Meclisi’nde 13 Nisan 2016 tarihinde kabul edilen söz konusu protokolle, yapılacak olan rezerv konutların yüzde 10’u İBB’ye devredilecekti. Bunun karşılığında İBB de imar planı, imar uygulamaları, altyapı, donatı, bölge parkı vb. işlere ilişkin plan, proje ve imalatların yapımını üstlenmişti. 2019 yerel seçimlerinin gündeme gelmesinin ardından ise Esenler Belediyesi, protokolü Meclis gündemine getirdi ve protokol iptal edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ bölgedeki çalışmaları üstlendi.