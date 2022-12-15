Saraçhane mitingine kaç kişi katıldı? Emniyet '25 bin' dedi, İBB '200 bin'
Emniyet, hapis cezası verilen İBB Başkanı İmamoğlu'na destek için düzenlenen mitinge 25 bin kişinin katıldığını iddia etti. İBB ise katılımın 200 bin kişi olduğunu öne sürdü.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğündeki altılı masanın liderleri, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki mahkumiyet kararının ardından Saraçhane Meydanı'nda bir araya geldi.
Anadolu Ajansı'nın emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberinde mitinge yaklaşık 25 bin kişinin katıldığı öne sürüldü. Haberde, "İl emniyet kaynakları, İBB Başkanı İmamoğlu ile parti liderlerinin konuşma yaptığı mitinge, 25 bin civarında katılım olduğunu bildirdi" ifadeleri kullanıldı.
İBB ise mitinge 200 bin kişinin katıldığını iddia etti. Açıklamada, "Tarihi ana tanıklık etmek isteyen yaklaşık 200 bin vatandaş, ellerindeki Türk bayraklarıyla Saraçhane’deki İBB ana yerleşkesinin önündeki cadde ve meydanı hınca hınç doldurdu" denildi.
İstanbul halkı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı ‘hakaret davası’nda verilen hukuksuz karara karşı bugün Saraçhane’de buluştu. İradesine sahip çıkan halk, hukuku bir baskı aparatı olarak kullanan iktidara çok net bir mesaj verdi.
NE OLMUŞTU?
Dün İstanbul Anadolu Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava karara bağlanarak, Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası kararı verildi.
Verilen kararla birlikte İmamoğlu hakkında siyasi yasak süreci başlamış oldu.
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