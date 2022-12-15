AB’den Ekrem İmamoğlu açıklaması: Türkiye’de demokrasi adına büyük bir gerileme…
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na hapis ve siyasi yasak cezası verilmesine ilişkin, “Türkiye’de demokrasi adına büyük bir gerileme teşkil etmektedir. Bu ceza orantısızdır ve Türkiye'de yargının bağımsız olmadığını ve hakim ve savcılar üzerindeki aşırı siyasi baskıyı teyit etmektedir” açıklamasını yaptı.
AB Dış İlişkiler Servisi (EEAS), İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesi ve siyasi yasak getirilmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklama şöyle:
Asliye ceza mahkemesinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ‘kamu görevlilerine hakaret' suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırması ve siyasi hayattan men etmesi, Türkiye'de demokrasi adına büyük bir gerileme teşkil etmektedir.
Bu ceza orantısızdır ve Türkiye’de yargının bağımsız olmadığını ve hakim ve savcılar üzerindeki aşırı siyasi baskıyı teyit etmektedir.
Önümüzdeki sene yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri öncesinde alınan bu karar, ülkenin yargı sisteminin siyasallaşması bağlamında önem taşımakta ve bu durum seçim ortamının özgürlüğünü ve adilliğini zedelemektedir
Türkiye’nin insan hakları ve hukukun üstünlüğü konusunda devam eden gerilemeyi derhal tersine çevirmesi gerekmektedir.”
Video Haberler
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
- Okul arazisinde yetiştirilen pamuktan 400 bin lira gelir
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'lileri kızdıracak İmamoğlu yorumu
- İstanbullu iradesine sahip çıkıyor
- İmamoğlu davasında dikkat çeken ayrıntı!
- Dış basın karar hakkında ne yazdı?
- Kylian Mbappe taraftardan özür diledi...
- Rasim Ozan Kütahyalı Erdoğan'a yalvardı
- İmamoğlu davası ‘ahmak’tan ibaret değil
- Erdoğan'dan EYT ve asgari ücret açıklaması
- 12 gün sonra tutuklandılar!
- Fed faiz kararını açıkladı