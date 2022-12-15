AKP'li Ömer Çelik'ten İmamoğlu kararı açıklaması: Muhalefetin komplolar üretmesi istismar siyasetidir
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen siyasi yasak ve hapis cezası kararının ardından açıklama yaparak “Biz millet iradesinden başka siyasi güç tanımayanların partisiyiz” iddiasında bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine 'ahmak' dediği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verildi.
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İmamoğlu hakkında verilen hapis cezası kararının ardından açıklama yaptı.
Çelik, kararla ilgili Saray’a yönelik eleştirilere karşılık “Muhalefetin henüz kesinleşmemiş yargı sürecini tartışırken komplolar üretmesi ve bununla Cumhurbaşkanımızı ve AK Partimizi yan yana getirmeye çalışması tam bir istismar siyasetidir” ifadelerini kullandı.
AK Parti, siyaset meydanlarının partisidir!— Ömer Çelik (@omerrcelik) December 15, 2022
Ak Parti millet iradesine koşulsuz bağlılığın partisidir!
AK Parti, sandıktan çıkan iradenin üstünlüğüne adanmış bir siyasi partidir!
AK Parti'nin sicilinde Cumhuriyet, demokrasi, millet iradesi, sandık ve hizmet siyaseti vardır!
Çelik ayrıca "Biz millet iradesinden başka siyasi güç tanımayanların partisiyiz" iddiasında bulundu.
Çelik’in sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:
"AK Parti, siyaset meydanlarının partisidir!
Ak Parti millet iradesine koşulsuz bağlılığın partisidir!
AK Parti, sandıktan çıkan iradenin üstünlüğüne adanmış bir siyasi partidir!
AK Parti'nin sicilinde Cumhuriyet, demokrasi, millet iradesi, sandık ve hizmet siyaseti vardır!
Devam eden yargı süreci üzerinden muhalefetin Cumhurbaşkanımıza ve AK Partimize dönük bir linç kampanyası yürüttüğünü görüyoruz.
Bu kampanyayı şiddetle kınıyoruz ve mahkûm ediyoruz!
Yargı kararlarını eleştirmek elbette siyasetçilerin ve herkesin demokratik hakkıdır.
Buna karşın muhalefetin henüz kesinleşmemiş yargı sürecini tartışırken komplolar üretmesi ve bununla Cumhurbaşkanımızı ve AK Partimizi yan yana getirmeye çalışması tam bir istismar siyasetidir.
Ak Parti olarak vesayetin en ağır günlerinde dahi teslim olmadığımız linç kampanyalarına şimdi asla geçit vermeyiz.
AK Partimizi ürettikleri siyasi komplolarla hedef alarak yasakçı siyasetle yan yana getirmeye çalışanların bu ülke tarihindeki bozuk demokratik sicili ortadadır.
Yargı kararı sonrasında 6’lı masa içinde birden çok siyasi mühendislik çalışmasının yarış halinde olduğunu milletimiz görüyor.
Yargı sürecini, 6’lı masa içinde siyaset yoluyla kabul ettiremedikleri bazı kararları birbirlerine dayatmak için kullandıklarını da herkes görüyor.
Tüm bu siyaset mühendisliği çalışmaları elbette kendilerini ilgilendirir.
Ancak hiçbir siyasi mühendislik arayışı için Cumhurbaşkanımızı ve partimizi hedef almalarına müsaade etmeyiz…
Biz millet iradesinden başka siyasi güç tanımayanların partisiyiz!"
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