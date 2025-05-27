Emniyet'te skandal iddialar: 'Odada kadın polis var, aynı büroda çalışmam'

Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatı içerisinde kimi polislerin görevlerini yapmayı dinsel inançları gereği reddettiği iddia edildi.

T24 yazarı Tolga Şardan'ın polis tayinlerini ele aldığı bugünkü köşe yazısında taşradaki teşkilatlarda yaşanan sorunları aktarırken şu ifadelere yer verdi:

"Bir küçük bilgi daha vereyim; kimi il emniyet müdürlerinin gündelik sıkıntıları arasında personelin farklı tutumları önemli rol alıyor.

Örneğin, aile içi şiddet bürosunda görevli kadın polisin, ihbara giderken aynı ekipte erkek polis bulunmasından rahatsız olup ‘ben bu araca binmem’ dediği kentler var. Oysa, bu görev sırasında her ihbara giden polis ekibinde mutlaka bir kadın polis bulunması gibi usul var. Bu durumda kadın polisin görev yerini değişmesi gündeme geliyor ve kısır döngü başlıyor.

Başka bir örnek vereyim; polis merkezinin yani karakolun ifade alma odasında görev yapması istenilen erkek polis, “odada kadın polis var, ben onunla aynı büroda çalışmam, caiz değil” görüşüyle amirlerinin karşısına geçiyor.

Bir diğeri; polis birimlerinin denetimi sırasında denetime gelen kadın amir, nöbetçiden tekmil aldıktan sonra ‘teşekkür edip, toka yapmak için elini uzattığında’ erkek nöbetçi memur, yine ‘caiz değil’ diyerek denetici kadın amire – ki bu uygulama Emniyet’te usuldür - elini uzatmıyor.

Bunlar taşradaki pek çok kentte yaşanan gündelik olaylar!

Yerlikaya, polis atama ve tayinlerine hazır elini atmışken, aktardığım sıkıntıları da çözse yerel yöneticilere fevkalade destek vermiş olur, kanımca".