Emniyet yetkilileri Meclis’te tutuklama yapılamayan tehdit mesajlarını anlattı... CHP’li Bankoğlu: ‘Eleştirdi diye içeri atılan gençler var'

Meclis’in Suça Sürüklenen Çocuklar Komisyonu önceki gün İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün siber suçlar ve çocuk şube müdürlüklerinden temsilcileri dinledi. Burada konuşan 4. Sınıf Emniyet Müdürü Alperen Süer, siber suçlarla mücadelede karşılaştıkları bazı sorunlardan söz etti. Yasaların yeterli olduğunu ancak ispat, hız, yetki ve sosyal medya platformlarının sorumluluğu nedeniyle sıkıntılar yaşadıklarını anlatan Süer, İstanbul’da öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ailesinin aldığı tehdit mesajlarından örnek gösterdi. Süer “Atlas kardeşimizin ailesine yabancı Whatshap numarasından mesajlar gelmektedir. Aileyi tehdit etme şeklinde birbiriyle bağlantısı olmayan, şüpheliyle de herhangi bir bağlantısı olmayan olmayan mesajlar gelmektedir. Sonrasında, bu mesajlar Telegram gruplarında, Instagram’da paylaşılmaktadır. Burada tehdit konusu özeline girersek bu tehditlerin her biri tek başına bir tehditken bunun adli olarak yakalanması, işlem yapılması, sonrasında adli makamlarca tutuklanıp tutuklanmaması konularında problemler yaşamaktayız. Tek başına sadece bir tehdit, örgütlü olmadıkça tutuklanma sebebi değildir. Bu, sanal ortamda yapıldığından dolayı da herhangi bir nitelikli hâle girememektedir” dedi.

‘SİLAH TEŞHİRİYLE İLGİLİ DÜZENLEME LAZIM’

İspat ve delil konusunda yaşadıkları sorunlardan da örnek veren Süer “Bir şüpheli şahıs sosyal medya hesabında elinde silahla havaya ateş ediyor veya da yiv setli bir tüfek gösteriyor. Burada maksadı korku salmak veya etkileşim almak veya başka sebepler. Nihayetinde bu sanal dünyada değil de normal fiziki dünyada olsa ben polis olarak görsem; silah temin edilmese dahi bunun adli olarak işlemesi daha farklı oluyor. Sanal dünyada bu şekilde bir hareketin yorumu ‘O silah oyuncaktı, yiv setli değildi’ tarzında beyana binaen normal yargılanması daha basite indirgeniyor. Bir silah teşhiri olsun; uyuşturucu madde kullanmak, uyuşturucu maddeyi fiziki olarak fotoğraflamak olsun; sanal dünyada gösterilen suç unsuru malzemelerle, teşhirle alakalı yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

‘ELEŞTİRİ HIZLA ENGELLENİYOR’

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu ise komisyonun sadece dijital riskleri değil, sokaktaki çeteleşmeyi de konuşması gerektiğini söyledi. Bankoğlu “Sosyal medyada ufacık bir eleştiri yaptı diye içeri atılan yüzlerce genç de var. Onlar çok hızlı bir şekilde engellenip içeri atılabiliyorlar ancak bu Youtube’daki çeteleşme, internetteki bu özendirici nitelikteki şeyler sonuçlandırılamıyor. Bunun tam olarak nedeni ne? Çocuklar neden çetelere tetikçi yapılıyor ve biz bunu neden engelleyemiyoruz?” sorusunu yöneltti. TÜİK ve emniyetten aldığı resmi verileri paylaşan Bankoğlu “2024’te uyuşturucu nedeniyle emniyete getirilen çocuk sayısı bir önceki yıla göre yüzde 100 artmış. İstanbul sokaklarında birçok çocuk silahlara çok kolay bir şekilde erişebiliyor. Adalet Bakanlığının verilerine göre sadece ceza infaz kurumlarında 111 çocuk ruhsatsız ateşli silah satın alma, taşıma ya da bulundurma suçundan tutuluyor. Bu silahlar bu çocukların eline nasıl geçiyor?” dedi.