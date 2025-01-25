Emniyet’in ‘ses ve görüntü kaydı yasağı’ genelgesi iptal edilmiş, bakanlık itiraz etmişti:

Yayınlanma: 25.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 25.01.2025 - 04:00

Emniyet Genel Müdürlüğü, 27 Nisan 2021 tarihinde yayımladığı “ses ve görüntü kaydı alınması” konulu genelgede polislerin görüntüsünün alınmasının engellenmesini istedi. Basın meslek örgütleri ve barolar, genelgenin iptali istemiyle dava açtı. Dönemin Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez’in de açtığı davada Danıştay 10. Daire de 27 Aralık 2023 tarihinde genelgenin iptaline karar verdi. İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, Danıştay’ın iptal kararının yürütmesinin durdurulması talebiyle Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na itiraz etti. Ancak itiraza karşın Danıştay kararı oyçokluğuyla onadı.

Danıştay’ın kararında “genelge ile getirilen düzenlemelerin temel hak ve hürriyetler içerisinde bulunan haberleşme hürriyeti ile basın hürriyetine yönelik kural ve sınırlamalar getirdiği” ifadelerine yer verilmişti.