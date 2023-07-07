Emniyet’te Soylu ekibine bir operasyon daha: Üç üst düzey polis müdürü görevden alındı

Yayınlanma: 07.07.2023 - 18:56

Güncelleme: 07.07.2023 - 18:56

Yeni kabine ile birlikte Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız’ın Emniyet Genel Müdürü olarak atanmasının ardından, önceki Bakan Süleyman Soylu’nun ekibine yönelik ilk atama geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilmişti.

T24’ün aldığı bilgiye göre, dünkü ikinci görevden alma işleminin yapıldığı adres yine aynı birim oldu.

Önceki Personel Başkanı Ogün Vural’ın görevden alınıp Polis Başmüfettişi Ahmet Acar’ın atanmasının ardından, dün aynı birimde görev yapan ve Vural’ın ekibinde yer alan üç üst düzey polis müdürü görevden alındı.

Görevden alınanlar arasında tüm teşkilatın atama işlemleri ile onayının geçtiği Atama Şube Müdürü’nün de bulunması dikkati çekti. Ayrıca, birimin tüm bilgisayar ve bilişim sistemlerinden sorumlu şube olan Bilgi İşlem Şubesi ile idari işlere bakan şube müdürü de görevden alındı.

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız’ın onayı ile yapılan atamalar çerçevesinde Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan Polis Başmüfettişi Aydın Uğurlu, Personel Başkanı Acar’ın yardımcısı olarak görevlendirildi.

VALİLER KARARNAMESİ

Bu arada yine İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanan valiler kararnamesinin son onay için Cumhurbaşkanlığı’na sunulduğu bilgisi bugün kulislere yansıdı.

Geniş çaplı olmaması beklenen kararnamenin, İstanbul’da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulduğu ve Erdoğan’ın çıkacağı yurt dışı seyahati öncesinde imzalanarak yürürlüğe gireceği ifade ediliyor.