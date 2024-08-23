En başarılı milletvekili hangileri?: 7 bölgede araştırıldı

Yayınlanma: 23.08.2024 - 14:58

Güncelleme: 23.08.2024 - 15:03

PİAR Araştırma, 28. Dönem Milletvekilleri Performans Ölçümü Raporu yayımlandı. 7 bölgeden grafiklerle açıklananaraştırmada en Başarılı 75 Milletvekili yer alıyor.

PARTİLERE GÖRE DAĞILIM

Çalışmada 7 bölgeden en başarılı 75 milletvekilinin parti dağılımları şöyle:

AKP 24 MV

CHP 21 MV

MHP 8 MV

DEM 7 MV

İYİ PARTİ 6 MV

DP 2 MV

DEVA 2 MV

GP 2 MV

YRP 1 MV

TİP 1 MV

SP 1 MV

Araştırmanın bölgelere göre paylaştığı en başarılı milletvekilleri grafikleri şöyle:

AKDENİZ BÖLGESİ

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır yüzde 42,4 ile bölgesinde en başarılı vekil olarak belirlendi.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, yüzde 41,5 ile en başarılı milletvekili oldu.

EGE BÖLGESİ

Ege Bölgesi'nde Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun yüzde 27,5 ile en başarılı vekil oldu.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay yüzde 29,5 puan ile Güneydoğu Anadolu'daki en başarılı milletvekili seçildi.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

İyi Parti Ankara Milletvekili Kürşat Zorlu yüzde 25,3 ile bölgesindeki en başarılı milletvekili olarak görüldü.

KARADENİZ BÖLGESİ

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, yüzde 29,9 ile bölgesindeki en başarılı milletvekili oldu.

MARMARA BÖLGESİ

Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt yüzde 24,6 ile bölgede en başarılı bulunan milletvekili olarak belirlendi.