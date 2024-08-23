En başarılı milletvekili hangileri?: 7 bölgede araştırıldı
PİAR Araştırma, Türkiye'nin 7 bölgesine göre en başarılı milletvekillerini araştırdı.
PİAR Araştırma, 28. Dönem Milletvekilleri Performans Ölçümü Raporu yayımlandı. 7 bölgeden grafiklerle açıklananaraştırmada en Başarılı 75 Milletvekili yer alıyor.
PARTİLERE GÖRE DAĞILIM
Çalışmada 7 bölgeden en başarılı 75 milletvekilinin parti dağılımları şöyle:
AKP 24 MV
CHP 21 MV
MHP 8 MV
DEM 7 MV
İYİ PARTİ 6 MV
DP 2 MV
DEVA 2 MV
GP 2 MV
YRP 1 MV
TİP 1 MV
SP 1 MV
Araştırmanın bölgelere göre paylaştığı en başarılı milletvekilleri grafikleri şöyle:
AKDENİZ BÖLGESİ
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır yüzde 42,4 ile bölgesinde en başarılı vekil olarak belirlendi.
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, yüzde 41,5 ile en başarılı milletvekili oldu.
EGE BÖLGESİ
Ege Bölgesi'nde Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun yüzde 27,5 ile en başarılı vekil oldu.
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay yüzde 29,5 puan ile Güneydoğu Anadolu'daki en başarılı milletvekili seçildi.
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
İyi Parti Ankara Milletvekili Kürşat Zorlu yüzde 25,3 ile bölgesindeki en başarılı milletvekili olarak görüldü.
KARADENİZ BÖLGESİ
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, yüzde 29,9 ile bölgesindeki en başarılı milletvekili oldu.
MARMARA BÖLGESİ
Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt yüzde 24,6 ile bölgede en başarılı bulunan milletvekili olarak belirlendi.
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