Engelli ve yaşlı desteğini Meclis gündemine taşıdı

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, enflasyon karşısında eriyen engelli ve yaşlı desteklerini Meclis gündemine taşıyarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Demirtaş Göktaş’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 15.03.2024 - 04:00
Engelli ve yaşlı desteğini Meclis gündemine taşıdı
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Yazgan, engelli ve yaşlı desteklerinin yetersiz kaldığını söyleyerek “Sosyal yaşama kazandırılması ve iyi bir yaşam için desteklenmesi gereken yurttaşlarımız, bu destekler ile eve hapsediliyor. Bakımları dahi zora giriyor” ifdelerini kullandı.

Yazgan, “2024 Ocak itibarıyla engel oranı yüzde 40 ile 69 arasında olan kişilere aylık 2 bin 797 lira, engel oranı yüzde 70 ve üzerinde olanlara ise 4 bin 196 lira destek sağlanıyor. 65 yaş üzerinde olan ve herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan, maddi durumu yetersiz yurttaşlara da 65 yaş aylığı bağlıyor. Bu desteğin tutarı ise Ocak 2024 itibarıyla 3 bin 504 lira olarak belirlendi. Ancak asgari ücretin çok altında olan bu tutarlar, engellilerin yaşamlarını sürdürmesine yetmiyor” dedi. 


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