Enginyurt’tan ‘Ordu’ iddiası: ‘Hayvanlar açlıktan birbirini yiyor!’

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, TBMM'de yaptığı açıklamada Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağına ilişkin iddialarda bulundu.

Enginyurt, şunları söyledi:

"Ordu Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağında şu an vahşet yaşanıyor. Hayvanlar açlıktan birbirini yiyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler seyrediyor. 'Türkiye'nin en büyük hayvan barınağını kurdum' diyen Hilmi Güler; hayvanlar birbirini yerken vicdanın ne yapıyor? İnsanlığın ne yapıyor? Kanınız kurumuş. Utanmıyor musunuz? Bu vahşete dur deyin. Hayvanları beslemek için gelen insanımıza zulmediyorsunuz; içeri almıyorsunuz. Kendiniz de hayvanları beslemiyorsunuz. Bu davranışınız, insanlık dışı bir vahşettir. Bu vahşetten dolayı Ordu Büyükşehir Belediyesi'ni şiddetle kınıyorum. Orduluların vicdanına sesleniyorum: Hayvanımıza, sokaktaki hayvanımıza, barınaktaki hayvanımıza sahip çıkalım. Hayvanı sevmeyen, insanı zaten sevemez."