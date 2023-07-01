Enginyurt'tan adaylık çıkışı: Ben Cemal geliyorum
CHP listelerinden vekil seçilen Cemal Enginyurt, yerel seçimlerde İstanbul, Ankara veya Ordu'dan aday olabileceğini açıkladı. CHP'ye çağrıda bulunan ve seçimde kendisini desteklemesi durumunda seçimi alacağını iddia eden Enginyurt, "Ben Cemal geliyorum" dedi.
14 Mayıs'taki seçimlere CHP listesinden girerek milletvekili seçilen Demokrat Partili Cemal Enginyurt, katıldığı KRT canlı yayınında yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Seçimlerde aday olacağını açıklayan Enginyurt, CHP'ye çağrıda bulundu. Ordu, İsatnbul ve Ankara'dan aday olacağını belriten Enginyut'un açıklamaları şöyle:
"CHP, Demokrat Partili Cemal Enginyurt'u desteklesin bak seçim alınıyor mu, alınmıyor mu görecekler. Bunu söylerken bir şeyi de ifade edeyim; kimsenin himmetine muhtaç değilim. Sadece Ordu, İstanbul, Ankara...
'KORKULU RÜYALAR GÖRMEYE BAŞLASINLAR'
Cemal Enginyurt olarak bu üç şehirden birinden büyükşehir belediye başkanı adaylığımı ilan ediyorum. Üç şehrin birinden adayım. Üçü de korkulu rüyalar görmeye başlasınlar. Ben Cemal geliyorum."
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