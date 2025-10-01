Ensar Aytekin: 'AKP yargısına karşı Aslanoğlu il başkanı kalmalı'

Kongrelerin sürdüğü CHP’de genel merkez, İzmir’in tutuklu İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun yeniden başkan olması yönünde karar aldı. Dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in cezaevinde ziyaret ettiği Aslanoğlu ile devam etme kararı aldıklarını aktaran CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin gazetemize açıklamalarda bulundu. Parti içindeki seçilmiş yöneticilerin hukuksuz bir şekilde hedef alındığını vurgulayan Aytekin, “AKP yargısına karşı Aslanoğlu il başkanı kalmalı” dedi. Aytekin, iktidarın yargı aracılığıyla CHP’ye yönelik yürüttüğü baskı ve müdahaleyi de eleştirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Partiye yönelik topyekûn bir yargı ablukası olduğunu belirterek “AKP tarafından bir yargı ablukası, baskısı, darbesi var. Belediye başkanları, il başkanları, partimizin birçok kademesindeki yöneticileri ve genel merkezine dönük bir yargı saldırısı var” ifadelerini kullandı.

“AKP YARGISINA KARŞI...”

Aytekin, Şenol Aslanoğlu’nun tutukluluk süreci ve CHP İzmir'in 17 Ekim Cuma günü yapılacak kongre sürecine ilişkin ise “Şenol Aslanoğlu bizim şu anda il başkanımız. Ama şu anda cezaevinde tutuklu. İnanıyoruz, suçsuz. İlk aşamada da serbest kalacağını düşünüyoruz. Düşüncemiz AKP yargısına karşı il başkanımızın devam etmesini istemek yönünde. Bu yargı darbesine maruz kalan her partilimize sahip çıkmak adına, onu yalnız hissettirmemek adına, onunla görevi sürdürmek adına böyle bir tutumumuz var. O henüz başkanken ve haksız yere tutukluyken, yerine bir başkasının seçilmesini doğru bulmadık. Öncelikle Şenol Başkanımız yargılansın, hızlı bir şekilde özgürlüğüne kavuşsun istiyoruz.” diye konuştu.