Erdoğan: 14 Mayıs’ta bunlara öyle çakalım ki bir daha bellerini doğrultamasınlar

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 16:22

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 19:34

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da "toplu açılış töreni" adı altında Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

Erdoğan burada yaptığı konuşmadan satırbaşları şöyle:

"Yaklaşık 1 yıllık aranın ardından tekrardan sizinle bir arada olmaktan memnuniyet duyuyorum. Rabbim kardeşliğimizi daim eylesin diyorum. Rahmetli Menderes'in demokrasi bayrağını kaldırdığı Aydın'ın gönlümüzde farklı bir yeri var.

Aydın'a son gelişimizde sizlere rahmetli Menderes'in idamdan önce kendisini Yaslıada'ya kapatanlara ve ardından ipe götürenlere ithafen yazdığı son mektubu okumuştum;

'Size dargın değilim. Sizin ve diğer zavallıların iplerinin hangi efendiler tarafından idare edildiğini biliyorum. Onlara da dargın değilim.

Kellemi onlara götürdüğünüzde deyiniz ki, 'Adnan Menderes hürriyet uğruna ortaya koyduğu başını on yedi sene içinde almadığınız için sizlere müteşekkirdir.'

İdam edilmek için ortada hiçbir sebep yok. Ölüme bu kadar metanetle gittiğimi, silahların gölgesinde yaşayan efendilerinize acaba söyleyebilecek misiniz?

Şunu da söyleyiniz ki, milletçe bir gün mutlaka kazanılacak hürriyet mücadelesinde sizi, efendilerinizi yine ben 1950'de olduğu gibi kurtarabilirdim. Dirimizden korkmamalıydınız. Ama şimdi milletle el ele vererek Adnan Menderes'in ölüsü, ölünceye kadar sizleri takip edecek ve bir gün sizi silip süpürecektir. Buna rağmen merhametim sizinledir. Millet sağ olsun.'

İNÖNÜ VE CEMAL GÜRSEL'E 'FAŞİST' DEDİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Menderes'le beraber 592 kişinin yargılandığı Yassıada'yı biliyorsunuz. Biz bu yeri 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' haline getiridk. Bizim CHP'den farkımız bu. Yandaşlarından farkımız bu. Yargılamanın yapıldığı salonu da müze haline dönüştürdük.

Bu salonlarda yargılananlardan biri de Ahmet Tevfik İleri'ydi. Yassıada Mahkemesi tarafından önce idama mahkum edilen ardından cezası ömür boyu hapse çevrilen Ahmet Tevfik İleri yattığı Kayseri Cezevinde hastalanmış ardından vefat etmiştir. Merhum İleri, vefatından önce ailesine yazdığı mektupta 'Size, mal, mülk servet bırakamadım. Yalnızda şerefli, namuslu, erkek bir ad bırakabildim' diyor.

Darbeciler ülke yönetimini ele geçirince başa getirdikleri Cemal Gürsel'in ilk işi İnönü'yü aramak oldu. Gürsel İnönü'ye 'Emirleriniz bizim için peyrgamber buyruğudur' diyor. CHP budur. CHP'yi iyi tanıyın. Aydın CHP'ye en iyi ideal dersi vermeye hazır mı? İnönü de Gürsel'e 'Büyük iş başardınız' diyerek mukabelede bulunuyor. Tek parti faşistleri ve darbeciler Menderes'i devirmenin sevincini böyle yaşarken, hesap etmedikleri bir şey vardı. Milletimiz Menderes'i her zaman kalbinin bir köşesinde yaşatmış, fırsat bulduğunda onu ayağa kaldırmıştır. Bizim ne cumhuriyetimizi kuruşumuz kolay oldu, ne de kalkınma hamlelerimizi gerçekleştirmemiz kolay oldu. Bu sürecin şahikası AK Parti'nin 20 yıldır ülkemize kazandırdığı eser ve hizmet siyasetidir.

AĞZINI BOZDU: ÖYLE BİR ÇAKALIM Kİ...

CHP'nin "Yeter söz milletindir!" sloganını kullanmasından rahatsız olan Erdoğan, konuşmasında bununla ilgili de şu ifadeleri kullandı:

"14 Mayıs'ta bir kez daha sandıkları patlatmaya var mıyız? Desteğiniz çok önemli, durmak yok yola devam. Milli mücadelenin resmen ilanının adı olarak gördüğümzü 23 Nisan 1920'den Demokrat Parti'nin iktidar olduğu 14 Mayıs 1950'ye, oradan Türkiye'nin Yüzyılı'nın sembolü olacağına inandığımız 14 Mayıs 2023'e kadar ödediğimiz bedelin karşılığını alacağımız bir sürece giriyoruz.

Ülkenin tekrar kaos günlerine geri döndürmeye heveslenenlerin karşılarınıa biz Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla çıkıyoruz. Ölüsüne bile tahammül edemedikleri Menderes'in 'Yeter söz milletindir' sloganına çökmeye çalışanlar var. Kim? Bay Bay Kemal. 14 Mayıs, Kemal'in 'Bay Bay' olacağı gündür. 14 Mayıs'ta bunlara öyle çakalım ki bir daha belini doğrultamasınlar.

İnanıyorum, AK Kadınlar yorulmaz, liderini yalnız bırakmaz. Ve bunlar hazırladıkları program için 'Avrupa bize aferin diyecek' diye övünüyorlar."