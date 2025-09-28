Erdoğan'a uçakta 'sipariş' sorular... Faruk Bildirici: Ahmet Hakan sonunda gazetecilik ayıbını itiraf etti!

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ABD dönüşü uçakta gazetecilerin sorduğu soruların saatler önce kendisine ulaştığını açıklamıştı.

Sosyal medya platformu X'teki hesabından konuya ilişkin yeni bir paylaşımda bulunan Bildirici, uçakta bulunan isimlerden biri olan Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Coşkun'un konuya ilişkin kaleme aldığı bugünkü yazısında “itirafta” bulunduğunu dile getirdi.

KÖŞESİNDE 'YÖNTEM'İ ANLATTI

Ahmet Hakan Coşkun'un bugün Hürriyet’te kaleme aldığı yazısında, “Yöntem şu: İletişim Başkanlığı, gazetecilere ‘Hangi soruları soracaksınız’ diye soruyor. Bunun amacı da belli: Mükerrer soru olmasın, sorular hep aynı konuda olmasın, sorular çeşitlensin” diye yazdığını belirten Bildirici, “Veee nihayet! Ahmet Hakan allayıp pulladı ama sonunda ‘gazetecilik ayıbını’ itiraf etmek zorunda kaldı!” dedi.

Coşkun'un bu sözleriyle sorulacak soruların önceden verildiğini doğruladığını belirten Bildirici, "onaylanan” soruların liste haline getirildiğini ve Erdoğan’ın önüne konan kartları okuyarak yanıtlar verdiğini, röportajın deşifre edilmiş halinin de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yapıldığını kaydederek “Ahmet Hakan'ın, ‘ayıp’, ‘yalan terane’ falan masalına devam etmeye çabalarken kabul etmek zorunda kaldığı ‘yöntem’ bu” diye yazdı.