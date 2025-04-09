Erdoğan açıkladı: DEM Parti görüşmesinin tarihi belli oldu
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetiyle yarın görüşeceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarın DEM Parti heyetini kabul edeceğim. Terörsüz Türkiye hedefi irademizi teyit edeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Erdoğan, konuşmasının sonunda DEM Parti heyetiyle görüşme için tarih verdi.
ERDOĞAN VE DEM PARTİ YARIN BİR ARAYA GELİYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetiyle yarın görüşeceğini açıkladı.
Erdoğan, "Terörsüz Türkiye gibi hayati meselelerimiz var. Bu süreci inşallah ülkemizin hayrına olacak şekilde neticelendireceğiz. Yarın DEM heyetini kabul edip terörsüz Türkiye hedefine ulaşma irademizi teyit edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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