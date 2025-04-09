Erdoğan açıkladı: DEM Parti görüşmesinin tarihi belli oldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetiyle yarın görüşeceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarın DEM Parti heyetini kabul edeceğim. Terörsüz Türkiye hedefi irademizi teyit edeceğiz" dedi.

Erdoğan açıkladı: DEM Parti görüşmesinin tarihi belli oldu
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.04.2025 - 13:32

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan, konuşmasının sonunda DEM Parti heyetiyle görüşme için tarih verdi.

ERDOĞAN VE DEM PARTİ YARIN BİR ARAYA GELİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetiyle yarın görüşeceğini açıkladı.

Erdoğan, "Terörsüz Türkiye gibi hayati meselelerimiz var. Bu süreci inşallah ülkemizin hayrına olacak şekilde neticelendireceğiz. Yarın DEM heyetini kabul edip terörsüz Türkiye hedefine ulaşma irademizi teyit edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Dem Parti #AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan

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