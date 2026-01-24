Erdoğan, AKP'ye geçen Özlem Çerçioğlu'na övgüler yağdırdı: 'Aydınlı kardeşlerimin Topuklu Efe'si...'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ev Sahibi Türkiye" 6973 Kura Çekimi, 1482 Konut Anahtar Teslimi, Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

ERDOĞAN, AKP'Lİ ÇERÇİOĞLU'NA ÖVGÜLER DİZDİ

Erdoğan açılışta yaptığı konuşmada "Aydınlı kardeşlerimizin Topuklu Efe'si, sosyal belediyecilik alanında başarı çıtasını sürekli yükseğe taşıyor" dedi.

ÇERÇİOĞLU’NDAN ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR: "DURMAK YOK HİZMETE DEVAM"

Özlem Çerçioğlu da tören öncesi yaptığı konuşmada Erdoğan'a teşekkür etti.

Çerçioğlu, "Hoş geldiniz. Bu ne güzel Aydın. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu zamana kadar çok hizmet yaptık, çok hizmet ürettik. Ama şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın Aydın’ımıza verdiği güçlü destek ve kazandırdığı hizmetler için yürekten teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, Efeler diyarı Aydın’ımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Aydın için birlik, hizmet için güç, Türkiye için tek yürek, durmak yok, hizmete devam. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.