Erdoğan, AKP'nin 23'üncü kuruluş yıl dönümü programında konuştu: Kendini yorgun hisseden kenara çekilsin

Yayınlanma: 14.08.2024 - 14:48

Güncelleme: 14.08.2024 - 15:55

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 23. Kuruluş Yıldönümü Programı'nda konuştu.

Programda, farklı partilerden seçilmiş 15 belediye başkanı ve 2 milletvekilinin AKP saflarına geçtiği de doğrulandı. Sözkonusu milletvekili ve belediye başkanlarının rozetini Erdoğan taktı.

Erdoğan'ın konuşmasından bazı özetler şöyle:

"DİP DALGA OLARAK BÜYÜDÜK"

Bugün mutluyuz, gururluyuz, heyecanlıyız. 23. yaşımıza ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek bugün 23. yılımızı devirdik. En büyük teşekkürü aziz milletimiz hakediyor. Pınarhisar'dan çıktığımız andan itibaren güçlü bir şekilde bizi destekleyen, necip milletimin her birine teşekkürlerimi arzediyorum.

-AK Parti bundan 23 yıl önce milletin umudu olarak kuruldu. 14 Ağustos 2001'de biz o gün dalga dalga büyüyen gönül hareketinin bayrağını astık. Milletimize emanetinin emin ellerde olacağının sözünü vermiştik. 'Gerekirse kendimiz bedel ödeyeceğiz, aziz milletimize bedel ödetmeyeceğiz' demiştik. 'Meselelerimiz çözümsüz değildir' özgüvenini aşıladık. Muhafazakar demokrat kimliğimiz ile ülkemizin kronik sorunlarını çözmeyi vaat ettik. Dip dalga olarak büyüyen AK Parti kısa sürede milyonların umudu haline geldi. Milletimiz yıllar sonra AK Parti'de kendini gördü, Türkiye sevdalısı kadrolar gördü.

"TÜRKİYE'Yİ NEREYE GETİRDİĞİMİZİ MİLLETİMİZ GÖRÜYOR"

-Pek çok tehditle mücadele ettik. 'Ordu göreve' pankartları açarak darbe çığırtkanlığı yaptılar, partimizi kapatmaya kalktılar. 367 diyerek Meclis iradesine ipotek koymaya kalktılar. Cumhuriyet mitingleri ile milletimizi kışkırttılar. Gezi olaylarıyla sokaklarımızı aleve verdiler. Yularını ellerinde tuttukları tüm taşeronları üzerimize saldılar. 17-25 Aralık'ta haşşaşileri, 15 Temmuz gecesi Silahlı Kuvvetlerimiz içindeki hainlerle milletimizin iradesine çökmeye kalktılar. Türkiye ne zaman kendini toparlasa bir bahane üretip bizi yolumuzdan çevirmeye kalktılar. Allah'a hamdolsun bunların hiçbirine 'eyvallah' etmedik.

-14 Ağustos 2001'de yola revan olurken milletimize verdiğimiz sözleri tutmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. 23 yılımızın her safhası milletin derdine derman olmakla geçti. Milletimiz için çalışıp ter döktük. Türkiye'yi nereye getirdiğimizi milletimiz çok iyi görüyor. Gurbetçi kardeşlerimiz değişimlere şahitlik ediyor. Emeklimiz, memurumuz, işçimiz, kadınlarımız kalkınma hamlelerinin en yakın tanığıdır. Objektif değerlendirme yapanlar AK Parti'nin Türkiye'ye kazandırdıklarının hakkını teslim etmektedir.

-Türkiye'yi rekordan rekora koşturduk ama bir gün olsun bitti demedik, yeterli demedik. Her zaman kendimizle yarıştık kendi hedeflerimizi aşmanın mücadelesini verdik. u aziz millet için çalışmak şereftir. illet için ter dökmek ibadettir. Biz bu düşünceden hiç uzaklaşmadık. 23 yıllık bu başarı hikayesinde sadece şahsımın değil, sadece kabinedeki meclisteki arkadaşlarımızın değil başta bu salonda olanlar olmak üzere AK Parti'de görev almış her bir kardeşimin emeği var. Allah'a hamd olsun, burada olan ve olmayanlarla nice arkadaşlarımla çok büyük işler başardık.

"KENDİNİ BİTKİN HİSSEDEN KENARA ÇEKİLSİN"

-Önümüzdeki aylarda başlatacağımız büyük kongre maratonumuzu sadece bir vitrin yenilenmesi olarak değil, milletimizin bizden beklediği kapsamlı değişimin ana zemini olarak görüyoruz. Burada iki hususun altını özellikle çizmek durumundayım. Kendini yorgun, bitkin hisseden varsa onlardan kenara çekilip biraz soluklanmalarını istiyoruz. İkincisi hangi görevde olursa olsun hiçbir arkadaşım koltuğuna yaslanıp rehavete kapılma lüksüne sahip değildir. Heyecanını kaybedenler millete hizmetin önünde engel olmamalıdır. Bunun vebali, hesabı ağırdır.

CHP YİNE HEDEFİNDE

Ne eski CHP Genel Başkanı'nın 'helalleşme' kurnazlığını, ne de mevcut CHP Genel Başkanı'nın 'normalleşme' söylemlerini AK Parti'nin mücadelesinden bağımsız okumak mümkün değildir. CHP eski alışkanlıklarını pervasızca sürdürmekte zorlanmaktadır. Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı sınamalar, yeni bir siyaset tarzına yönelik ihtiyacı ortaya çıkarmıştır."

"AYNI GEMİDEYİZ"

-Hangi siyasi görüşe sahip olursak olalım aynı gemideyiz. Yeni delikler açmanın kimseye faydası olmaz. Biz AK Parti ve Cumhur ittifakı olarak uzlaşmacı tavrımızı sürdüreceğiz. Siyasetin gayesi, iyiyi, güzeli, doğruyu bulmak, ona ulaşmak için çaba sarf etmektir.

AKP'YE KATILAN VEKİL VE BELEDİYE BAŞKANLARI

AKP'ye katılan belediye başkanları;

Adana Saimbeyli - Mahmut Dal (Bağımsız)

Adana Feke - Cömert Özen (YRP)

Elazığ Arıcak / Bükardi - Ali Açmaz (Bağımsız)

Erzurum Aziziye - Emrullah Akpunar (YRP)

Erzurum Horasan - Hayrettin özdemir (İyi Parti)

Erzurum Köprüköy - Nevzat Karasu (YRP)

Konya Doğanhisar - Ali Öztoklu (Bağımsız)

Muş Bulanık - Fehim Kaya (YRP)

Muş Merkez Yeşilova - Ömer Faruk Yenilmez (YRP)

Ordu Çaybaşı - Mesut Karayiğit (YRP)

Samsun Ayvacık - Refahattin Şencan (YRP)

Şanlıurfa Birecik - Mehmet Begit (Bağımsız)

Uşak Banaz - Zafer Arpacı (Bağımsız)

AKP'ye katılan milletvekilleri;

İstanbul - Sehithan İşsiz (Eski İYİ Partili)

İstanbul - Ahmet Ergasun Yücel (Eski İYİ Partili)