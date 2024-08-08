AKP'li Efkan Ala'dan anket itirafı: Bizi geride gösteriyor

Yayınlanma: 08.08.2024 - 19:40

Güncelleme: 08.08.2024 - 19:40

AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Instagram ve Roblox'a erişim engeli hakkında görüşmelerin devam ettiğini ve kısa sürede sonuç alınacağını söyleyen Ala, erken seçim gündemine ilişkin de konuştu.

Parti olarak anket yaptırdıklarını ifade eden Ala, "Biz kendimiz de sürekli anketler yaparak yol haritamızı belirliyoruz. Anketlerden bazıları bizi önde bazıları geride gösteriyor. Biz önümüze bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ala şunları söyledi:

"Bu spekülatif anketler sosyal medyada dolaşıyor. Biz kendimiz de sürekli anketler yaparak yol haritamızı belirliyoruz. Anketlerden bazıları bizi önde bazıları geride gösteriyor. Biz önümüze bakıyoruz. Vatandaşın ne dediğini, seçimde ne gösterdiğinin çalışmalarını yapıyoruz. Türkiye'de hala AK Parti çözümlerin ve beklentilerin adresidir. Araştırmalar da bunu gösteriyor.