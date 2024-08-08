AKP'li Efkan Ala'dan anket itirafı: Bizi geride gösteriyor

AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, erken seçim olasılığına ilişkin konuştu. Ala kendilerinin de anket yaptığını ifade ederek, "Bazıları bizi geride gösteriyor" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.08.2024 - 19:40
AKP'li Efkan Ala'dan anket itirafı: Bizi geride gösteriyor
Abone Ol google-news

AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Instagram ve Roblox'a erişim engeli hakkında görüşmelerin devam ettiğini ve kısa sürede sonuç alınacağını söyleyen Ala, erken seçim gündemine ilişkin de konuştu.

Parti olarak anket yaptırdıklarını ifade eden Ala, "Biz kendimiz de sürekli anketler yaparak yol haritamızı belirliyoruz. Anketlerden bazıları bizi önde bazıları geride gösteriyor. Biz önümüze bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ala şunları söyledi:

"Bu spekülatif anketler sosyal medyada dolaşıyor. Biz kendimiz de sürekli anketler yaparak yol haritamızı belirliyoruz. Anketlerden bazıları bizi önde bazıları geride gösteriyor. Biz önümüze bakıyoruz. Vatandaşın ne dediğini, seçimde ne gösterdiğinin çalışmalarını yapıyoruz. Türkiye'de hala AK Parti çözümlerin ve beklentilerin adresidir. Araştırmalar da bunu gösteriyor.


Efkan Ala haberleri ANKET haberleri Ak Parti haberleri

İlgili Haberler

26 ilde 'Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?' anketi: İki isim öne çıktı

26 ilde 'Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?' anketi: İki isim öne çıktı
Anketlere göre Harris yarışı önde götürüyor... Başkan Yardımcısı adayı kim olacak?

Anketlere göre Harris yarışı önde götürüyor... Başkan Yardımcısı adayı kim olacak?
Son ankette fark açıldı: '2002'den bu yana...'

Son ankette fark açıldı: '2002'den bu yana...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler