Erdoğan-Bahçeli görüşmeleri dikkat çekiyor: İttifakta açılım gerilimi tırmanıyor

Yeni açılım süreci, kamuoyuna verilen büyük vaatlere rağmen somut bir sonuç üretemedi. Terör örgütü PKK’dan yalnızca sembolik bir grubun silah bırakmasıyla sınırlı kalan süreç, seçmen nezdinde giderek büyüyen bir tepkiye yol açtı. AKP kulislerinde artık “süreci sonlandırma” seçeneği açık biçimde dillendiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli’nin son dönemde görüşme trafiğini hızlandırması, bu tartışmaların gölgesinde dikkat çekti. Son görüşmeden yalnızca 10 gün sonra, önceki gün Bahçeli’nin Ankara’daki konutunda yeniden bir araya gelmeleri, ittifak içinde “açılım gerilimi” iddialarını güçlendirdi.

AKP kaynakları, özellikle son dönemde yaşanan gelişmelerin seçmen tabanında rahatsızlık yarattığını belirterek, “İktidar süreci gerektiği noktada sonlandırabilir” yorumunu yapıyor. Bu tartışmalar sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli’nin görüşme trafiğini sıklaştırması dikkat çekti. İki lider 10 Temmuz’da Saray’da, 25 Ağustos’ta Malazgirt Zaferi kutlamaları kapsamında Ahlat’ta bir araya gelmişti.

‘ÇATLAK BÜYÜYEBİLİR’

Son buluşmanın üzerinden yalnızca 10 gün geçmesinin ardından, önceki gün Bahçeli’nin Ankara’daki konutunda yeniden görüşmeleri, kulislerde “açılım sürecinin akıbeti” açısından kritik bir gelişme olarak değerlendirildi. İki liderin kısa bir sürenin ardından yeniden bir araya gelmeleri, ittifak içinde “açılım gerilimi” iddialarını güçlendirdi. MHP cephesinde “infaz yasasının bir an önce yapılması” dillendirilirken, AKP kanadı kitlesel silah bırakma gerçekleşmeden yapılacak yasal düzenlemelere mesafeli yaklaşıyor. AKP kaynakları, terör örgütü PKK’nın sınır ötesindeki tüm uzantılarıyla beraber “amasız-fakatsız” silah bırakması gerektiğinin altını çiziyor. AKP kanadında ayrıca seçmen baskısının süreci sonlandırma yönünde ağırlık kazandığı belirtiliyor. İttifak kulislerinde, “MHP geri adım atmazsa ve sert çıkışlar yapmaya devam ederse çatlak büyüyebilir” yorumları yapılıyor.