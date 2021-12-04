Erdoğan: Bizim tek bir derdimiz var; ihracat

04 Aralık 2021 Cumartesi, 07:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde 'Gaziantep'in Kurtuluşunun 100. Yılında 100 Hayırsever Eğitime Destek Kampanyası Ödül Töreni'nde konuştu.

Erdoğan özetle şunlar söyledi:

"DERSLİK SAYILARIMIZI 343 BİNDEN 601 BİNE YÜKSELTTİK"

“Ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde eğitim-öğretimi önceliklerimizin en başına aldık. Kamu kaynakları ve hayırseverlerimizin eliyle eğitim altyapısını neredeyse baştan sona yeniledik, güçlendirdik. Derslik sayımızı 343 binden 601 bine yükselttik. Yaptığımız 714 bin yeni öğretmen atamasıyla bu sınıflarda eğitim-öğretimin kesintisiz yapılmasını temin ettik. Göreve geldiğimizde 76 üniversitemiz varken şimdi 207 üniversiteye, akademik personel sayısı 70 binden 180 bine çıkardık. Mesleki eğitimde son dönemde başlattığımız yeni ve yaygın uygulamalarla iş dünyamızın yetişmiş insan gücü kaynağını karşılayacak adımları da atıyoruz.

"BİZİM TEK DERDİMİZ VAR; İHRACAT"

Gaziantep'in yatırım, istihdam, üretim, ihracat konusunda geldiği seviye hepimiz için iftihar verici düzeydedir. Ülkemizin en büyük OSB'lerinden birine sahip Gaziantep'te kurulu bin 140 fabrika harıl harıl üretim yapmaktadır. Küresel krizi fırsata çeviren Gaziantepli sanayicilerimiz, 175 ülkeye ulaşan ihracat yelpazelerini genişletmektedir. Bu Gaziantep'le övünmek bizim için de şereftir. Kasım itibarıyla bir önceki yıla göre ihracatını yüzde 30 artıran Gaziantep, yıl sonu inşallah 12 milyar dolar sınırına dayanacaktır. Ekonomi politikamızın ete kemiğe bürünmüş halini görmek isteyen, gitsin Gaziantep'e baksın. Orada gördüklerinden sonra hâlâ yüksek faizle ekonomiyi soğutma iddiasının arkasında duranlar çıkarsa onlara diyecek sözümüz yok. Bizim tek derdimiz var; ihracat ve bunu başaracağız.”