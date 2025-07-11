Erdoğan, cumartesi günü ne açıklayacak? Ömer Çelik'ten 'sürpriz yok' mesajı: 'Kapsamlı ve derinlikli bir konuşma olacak'

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı sonrası kendisini feshetme kararı alan terör örgütü PKK, Süleymaniye'de düzenlenen törenle bugün sembolik olarak silah bıraktı.

Örgütün silah bırakma töreni, saat 11.25’te başlayıp 11.45'te sona erdi.

Silah bırakma töreninde KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Bese Hozat, Nedim Seven, Tekoşin Ozan ve Tekin Muş yer aldı.

Törende 15 kadın ve 15 erkek toplam 30 PKK'li terörist bulundu.

ÇELİK, "TARİHİ KONUŞMA" DEMİŞTİ

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, PKK'nin silah bırakmasından önce, 9 Temmuz'da yaptığı açıklamada, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi günü (12 Temmuz) tarihi bir konuşma yapacağını duyurmuştu.

Çelik, "Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir konuşma yapacak. Bütün vatandaşlarımızı o açıklamayı dinlemeye davet ediyorum" demişti.

ÇELİK'TEN YENİ AÇIKLAMA: SÜRPRİZ YOK

Ömer Çelik'in bu açıklaması sonrası gözler cumartesi gününe çevrilirken; Erdoğan'ın ne açıklayacağı da merak edildi. Bu kapsamda "genel af" iddiaları da sosyal medyada gündeme geldi.

Son olarak dün akşam TV100'ün canlı yayın konuğu olan Ömer Çelik, "sürpriz yok" mesajı verdi.

Açıklamasında bugünü işaret eden Çelik, "Bu silah bırakma sürecinin gerçekleşmesi halinde sayın Cumhurbaşkanımız Cumartesi günü sabah bu gelinen noktayla ilgili ve bundan sonrası ile ilgili ilk konuşmasını yapacak. Kapsamlı ve derinlikli bir konuşma olacak. Hep bir müjde bekleniyor. Aslında tarihi bir konuşma. Gelinen bütün bu gelişmeleri değerlendirecek" dedi.

Çelik, şöyle konuştu:

"Kapsamlı bir kamp hazırlığı yapıldı. Hemen hemen bütün konular yani bu iç politikaya ve dış politikaya dahil bütün konular ele alınacak. Silah bırakmanın gerçekleşmesi halinde Cumhurbaşkanımız, kamp açılışında geleneksel olarak yaptığı konuşmayla bu gelinen noktaya ve bundan sonrası ile ilgili ilk konuşmasını yapacak. Bu kapsamlı ve derinlikli bir konuşma olacak."