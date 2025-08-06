Erdoğan, 'Haydarpaşa' ve 'Sirkeci'yi işaret etti: 'Bir sonraki adres...'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu'nun açılışında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, burada yaptığı açıklamada Haydarpaşa ve Sirkeci garları için de çarpıcı bir mesaj verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değişimin bir sonraki adresi Haydarpaşa ve Sirkeci olacak. Anadolu Yakası önemli kültür-sanat alanına sahip olacak" dedi.

Erdoğan, "Anadolu, insanlığın tüm serencamını yansıtan bir açık hava müzesidir. Bu toprakların her bir katmanı, bu katmanlarda gün yüzüne çıkarılan her bir eser, sizi tarihin en kadim noktalarına götürür" ifadelerini kullandı.

''GÖBEKLİTEPE PİRAMİTLERDEN 7 BİN 500 YIL ÖNCE''

Göbeklitepe'ye ilişkin de açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Şanlıurfa ilimizde bulunan Göbeklitepe'nin geçmişi Mısır piramitlerinden 7 bin 500 yıl öncesine uzanmaktadır. İçinde yaşadığımız coğrafyayı hakkıyla anlayamazsak geleceğimizi çizemeyiz. İnşallah kıyamete kadar bu topraklarda olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

''HAYDARPAŞA VE SİRKECİ K ÜLTÜR-SANATLA B İRLEŞECEK''

Erdoğan'ın açıklamalarında en dikkat çeken nokta ise Haydarpaşa ve Sirkeci Garlarına ilişkin sözleri oldu.

AKP'li Cumhurbaşkanı "Değişimin bir sonraki adresi Haydarpaşa ve Sirkeci olacak. Anadolu Yakası önemli kültür-sanat alanına sahip olacak. Haydarpaşa Garı ve Sirkeci'de ulaşım sürerken tarih de yeniden hayat bulacak. Ülkemizden kaçırılan tarihi eserlerin Türkiye iadesi için de yoğun gayret içerisindeyiz" dedi.