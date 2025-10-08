Erdoğan'dan kürsüde 'fotoğraf' yanıtı! 'Yeni anayasa' mesajı verdi, CHP'yi hedef aldı: 'Maskeli linç korosu CHP'nin eseri!'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin yeni yasama yılındaki ilk grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, yeni yasama döneminin ilk grup toplantısında "yeni anayasa" mesajı verdi.

"Sivil anayasa irademiz baki. 1982 anayasası miadını çoktan doldurmuştur" diyen AKP'li Cumhurbaşkanı ana muhalefet partisi CHP'yi de belediyelere yönelik operasyonlar üzerinden hedef aldı.

ÖZEL'İ HEDEF ALDI: 'KUKLA GENEL BAŞKAN'

CHP lideri Özel için 'kukla genel başkan' ifadesini kullanan Erdoğan, siyasette "dost/düşman" kavramlarını reddettiklerini iddia etti.

YENİ OPERASYONLAR YOLDA MI?

Erdoğan'ın gündeminde CHP'li belediyeler de vardı. Belediyelere yönelik soruşturmaların üzerine gidilmesi gerektiğini de dile getiren Cumhurbaşkanı, "Belediye yönelik inancın restore edilmesi şarttır" ifadelerini kullandı.

7 BELEDİYE BAŞKANI AKP'YE GEÇTİ

Yeni yasama yılının ilk grup toplantısında 7 belediye başkanı da AKP'ye geçti.

İşte o belediye başkanları:

"CHP'li Ardahan Göle Gökhan Budak, DP'li Gümüşhane Şiran Abdulbaki Kara, DEVA Partili Muş Bulanık Rüstem Gedik Beldesi Abid Özdemir, DEVA Partili Sarıpınar Beldesi Uşak Ataş, YRP'li Bingöl Merkez Ilıcalar Belediyesi Eşref Varol, YRP'li Giresun Ören Belediyesi Soner Erkan, YRP'li Bingöl Merkez Sancak Belediyesi Hayrettin Küçük."

"MARJİNALLERİN MECLİS'İ TIKAMA GİRİŞİMLERİNİ BAŞARISIZLIĞA UĞRATTINIZ"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Aziz milletim, değerli vekillerimiz, kıymetli yol ve dava arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, yaklaşık 3 aylık aradan sonra grup toplantımızda sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Yeni yasama yılı ilk grup toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

* Öncelikle grubumuzda tüm vekillerimize geçtiğimiz yasama yılındaki gayretlerinizden ötürü en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. 1 Ekim 2024'ten Temmuz 2025'e kadar çok emek verdiniz. Önemli faaliyetlere imza attınız. Ana muhalefet partisi ve marjinallerin Meclis'i tıkama girişimlerini başarısızlığa uğrattınız. Meclis'imiz 32 kanun teklifini kabul ederek yasalaştırdı.

* 2. yılını dolduran Gazze konusunda da takdire şayan bir tutum sergilenmiştir. Çoğu çocuk ve kadın 57 bin Gazzeli kardeşlerimizin şehit edildiği bu toplum kıyımın son bulması için gereken neyse hiç tereddütsüz yapıyoruz. Filistin devletinin tanınmasına kadar her alanda yoğun çaba içindeyiz. Gazze'deki soykırım gündemimizde hep ilk sıralarda yer alıyor. İsrail hükümetinin bölgemizi sürükleyebileceği felaketlere dikkat çekiyoruz. Gazzeli mazlumların 2 yıldır çektiği acıların bir an evvel dinmesi en büyük arzumuzdur.

"GERÇEKTEN BARIŞ İSTENİYORSA İSRAİL SALDIRILARI DURDURULMALI"

* Biz bir taraftan Dışişleri Bakanımız ve MİT Başkanımız muhataplarımızla sürekli temas halindeyiz. Hamas, Trump'ın barış planına müspet cevap vermiştir. Barış tek kanatlı bir kuş değildir, tüm yükü Hamas ve Filistinlilere yüklemek adil, doğru, gerçekçi bir yaklaşım değildir.

* İsrail, Trump'ın açık çağrılarına rağmen saldırılarına devam ediyor. Gerçekten barış isteniyorsa İsrail saldırıları durdurulmalıdır. Haydutlukla varılabilecek hiçbir yer olmadığını İsrail'in anlaması gerekiyor. Soykırımda Hitler'i bile geride bıraktılar. Açlığı bir silah olarak kullanıp masum çocukları öldürdüler. Gazze'yi dünyanın en büyük çocuk mezarlığına çevirmelerine rağmen Gazze'yi teslim alamadılar. İşgal sürdüğü müddetçe işgalcilere kıyam eden serdengeçtiler de olacaktır.

* Bu vesileyle 5 Ekim Pazar günü 81 ilimizde özgürlüğe yürüyen milyonlara teşekkür ediyor, mazlumlara destek olan kadın kollarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. 14 yıllık zulmün ardından nasıl Suriyeli kardeşlerimiz hürriyetlerine kavuştuysa Filistinli kardeşlerimiz de özgür olacak, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti kurulacaktır.

"YAZ AYLARINDA BO Ş DURMADIK"

* Parti olarak tüm teşkilatımızla yaz aylarında da boş durmadık. Yaz döneminde tam kadro sahadaydık. Türkiye Yüzyılı buluşmalarında 49 günde ülkemizin tamamında toplumun farklı kesimleriyle bir araya geldik. Biz siyaset yolculuğunu milletin kılavuzluğunda yapan bir partiyiz. Hep söylüyorum, bu partiyi kuran millettir.

*Yeni yasama yılı çok ama çok mühimdir. Yeni dönemde bizi çok yoğun bir gündem bekliyor. Hep birinizden aktif katkı bekliyorum. Ana muhalefetin boş gündemlerle bizi oyalamasına izin vermeyeceğiz. AK Parti, fıtratı itibariyle reformların partisidir.

HEDEF İ NDE Ö ZG Ü R Ö ZEL VAR

* Son skandallarla iyice törpülenen belediyelere yönelik inancı restore edilmesi şarttır. Hem yerel yönetimlere güveni zedeleyen bu sorunların üzerine mutlaka gidilmesi gerekiyor. Türkiye ekonomisini geleceğe hazırlayacak alanlarda iddialı hazırlıklar içindeyiz.

* Daha çöpünü toplayamayan beyefendi utanmadan okullara çağrı yapıyor. Sen önce çöpleri topla, vatandaşa su ver. Sen önce rüşvet çamurunu bir temizle. Sizin insafınız hiç vicdanınız yok mu, 25 yıllık hizmetin üzerine tek bir artı koymadan çarçur ettiniz. Özür dileyeceğinize bize sataşıyorsunuz. Ankara'da elinde su bidonlarıyla bekleyen vatandaşa da mı saygınız yok? Yüreğin yetiyorsa şimdi de su bidonuyla kürsüye çıksana! Kimden çekiniyor kimden kaçınıyorsun?

"KUKLA GENEL BAŞKANLA ANCAK BÖYLE OLUYOR"

* Beyefendinin ortaya çıkan her skandala bir cevabı var ama vatandaşa yapılan rezilliğe bir cevabı yok. Kukla genel başkanla ancak böyle oluyor. Verilen koordinatların dışına çıkamıyor.

* Türk demokrasisini sivil anayasa ile taçlandırma irademiz bugün de bakidir. Bu hedefimizden kopmadık ve kopmayız. Hem 1961 anayasası hem 1982 anayasası işleyişe ve milli iradeye yönelik güvensizliğin izleriyle doludur.

ERDOĞAN'DAN "ANAYASA" MESAJI

* Yakın geçmişteki kapsamlı revizyonlara rağmen milletin ihtiyacını karşılayamadı. Anayasal metinlerin özüne sirayet eden ruh, pek çok yerde kendi varlığını yaşatacak kaleler inşa etmiştir. Yeni ve sivil bir anayasa hedefi milli bir mesele olarak on yıllardır önümüzde duruyor. 1982 anayasası miadını çoktan doldurdu.

"H İ Ç B İ R İ M İ Z D Ü Ş MAN DE Ğİ L İ Z"

* Uzlaşı ve diyalog kültürünü tamamen rafa kaldırmayacağız. Kamplaşma siyasetinin içinde olmadık ve olmayacağız. Farklı siyasi çatılar altındaki aktörlerin asgari düzeyde de olması nezaketi koruması siyasetin doğasında vardır. Hiçbirimiz düşman değiliz. Siyaseti dost-düşman kavramları ile tarif etmek doğru değildir. Siyasette düşman yoktur müttefik vardır. Yeni yasama yılının ilk gününde çıkan tablo umutları artırdı.

CHP'YE "FOTOĞRAF KARESİ" YANITI

* Birbirimizi eleştireceğiz elbet ama bunları yaparken uzlaşı kültürünü tamamen rafa kaldırmayacağız. Siyasette düşman yoktur. Rakip veya müttefik vardır. Yeni yasama yılının ilk gününde ortaya çıkan tablo umutlarımızın daha da artmasına vesile oldu. Demokrasi dairesi geniştir, bunu daraltmak kimsenin haddi değildir. ana muhalefet partisinin daha ilk gününde meclisten firar etmesi kendi bilecekleri iştir.

* Biz CHP'nin ne varlığıyla bahtiyar oluruz ne de yokluğuyla kahroluruz. Ancak gazi meclise saygısızlığa da kayıtsız kalmayız. Oturumdan kaçarak millete hürmetsizlik etmişlerdir. Maskeli linç korosu CHP'nin eseridir. Linç korosunun karargahı da CHP genel merkezidir.

* Yıllardır şahsımızı ve milletimizi hedef aldılar, yıllarca haysiyet cellatlığı yaptılar. Şimdi aynı koro, fotoğraf karesine girenleri hedef alıyor. Bir bardak çayı paylaştığı için genel başkanlar linç edildi. Fotoğrafa verilen tepkiler istisna değil, CHP'nin faşist zihniyetinin dışavurumudur. CHP'nin kendisinin olmadığı bir fotoğrafa dahi tahammülünün olmadığını görmüş olduk. Meclisin yeni yasama yılını en verimli şekilde değerlendireceğiz.

"TER ÖRSÜZ TÜRK İYE " S ÜREC İ: SABOTAJLARA KARŞI DİKKATLİYİZ

* Terörsüz Türkiye sürecini devam ettiriyoruz. Komisyon önemli işler yapıyor. Sabotajlara karşı çok dikkatli ve temkinliyiz.

ERDO Ğ AN'DAN Y İ NE T Ü RK-K Ü RT-ARAP VURGUSU

* Sınırlarımızın ötesindeki Kürt kardeşlerimizi de Türkiye Cumhuriyeti'nin güven veren dostluğuna kopmaz bağlarla bağlamak mecburiyetindeyiz. Tıpkı on asır önce olduğu gibi Türkler, Kürtler ve Araplar olarak ortak tarih ve ortak gelecek tasavvuruyla istikbali birlikte inşa edeceğiz. Acıyı, öfkeyi, nefreti referans alarak sağlıklı bir gelecek inşa edilemez.