Erdoğan'dan orman yangınları açıklaması: 'Gece gündüz teyakkuz hâlindeyiz'

Ülkenin dört yanında orman yangınları devam ediyor. Muhalefet ve kamuoyu, büyük orman kayıplarına yol açan yangınlara müdahalelerde yetersiz kalındığı eleştirisini dile getirirken AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya sosyal medya paylaşımıyla müdahil oldu.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin orman yangınlarına karşı havadan ve karadan büyük bir mücadele yürüttüğünü belirtti.

"Yeşil Vatan'ımızı korumak için halihazırda 27 uçak, 105 helikopter, 6 bine yakın kara aracı, 25 bin kahraman orman çalışanımızla, 132 bin gönüllümüzle birlikte gece gündüz teyakkuz halindeyiz. Tarım ve Orman Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız, AFAD'ın koordinasyonunda çalışmalarını aralıksız şekilde, büyük bir hassasiyetle, özveriyle ve fedakarlıkla sürdürmektedir" ifadelerine yer veren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yaz mevsiminin başından bu yana ülkemizde çıkan 3 bin 62 yangını tamamen söndürdük. Yeşil Vatan'ımızın farklı bölgelerinde devam eden ve en kısa sürede hayırlı haberler almayı dilediğimiz yangın söndürme çalışmalarında yüreğini ortaya koyan, canla başla görev yapan kahramanlarımıza Allah'tan muvaffakiyetler diliyor, emekleri için her birine ayrı ayrı şükranlarımı ifade ediyorum. Yangınlarla mücadelede şehit olan tüm kardeşlerime bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Ruhları şad olsun."