Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'Leman' yanıtı: 'Girdiği yol çıkmaz sokaktır'





AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Kadın Kolları Genel Merkez AR-GE Başkanlığı Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Kamp Programı'nda konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in LeMan Dergisi'ne yönelik başlatılan soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamayı hedef alan Erdoğan, "Alçaklığı masum göstermek uğruna akla ziyan argümanlar öne sürüyor. Utanmadan, sıkılmadan gerçekleri çarpıtmak için kırk dereden su getiriyor. CHP Genel Başkanı'na sadece şunu söylüyorum; milyonların gördüğü hakareti, rezilliği, provokasyonu sen göremiyorsan sorunu başkasında değil, kendinde ara" dedi.

Erdoğan, "Özgür" diye hitap ettiği Özel'i hedef almaya şu sözlerle devam etti:

"Özgür, git bir göz doktoruna görün. Hadi yolsuzlukları, hırsızlıkları, sahtekarlıkları, belediyeleri saran rant ve rüşvet düzenini diyet borcundan dolayı savunuyorsun. Peki bu küstahlığı niye savunuyorsun? Haramilere canlı kalkan oluyorsun da hadsizlere niçin sahip çıkıyorsun? O saçma sapan cümleleri kurarken hiç mi yüzün kızarmadı? Böyle bir hassas konuda kendini rezil rüsva ederken hiç mi 'ne yapıyorum' diye sormuyorsun?"

AKP'li Cumhurbaşkanı konuşmasında şunları da söyledi:

"Özel'in girdiği yol çıkmaz sokaktır. Gerilim, nefret, hakaret ve kutuplaştırma siyasetiyle Türkiye'de acıdan ve pişmanlıktan başka varılacak yer yoktur. Kimsenin şüphesi olmasın: Bu millet basiret ve feraset sahibidir. AK Parti olarak samimi dileğimiz, ülkemizin ana muhalefet partisinin kendisini süratle toparlaması, rotasını bulması ve Ankara merkezli siyaset yapmasıdır."

ÖZEL: HERKES DOĞRU YERDE DURMAYI BİLECEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının 100’üncü günü dolayısıyla düzenlenen ‘100 KARASI’ adlı buluşmada konuşurken, hedefteki LeMan dergisine şu sözlerle sahip çıkmıştı:

“Aldım karikatüre baktım. Karikatüre bakmadan birilerinin peşine takılabilirdim ama işin kolayıdır. Özgür Özel olarak baktığımı ve gördüğümü söylüyorum. Buradan vicdan sahibi muhafazakarlara, muhafazakar camiaya, hatta karikatüristlerine sesleniyorum; dönün bir bakın.

Ben baktığımda Gazze’de bombardıman altında hayatını kaybetmiş, kanatlar takmış bir melek görüyorum. Başında haresiyle, kanadıyla. Bir başka bombanın öldürdüğü bir melekle karşılaşıyor. Bunu ‘Hz. Muhammed’i resmetmişler’ olarak söylüyorlar.

Hz. Muhammed peygamber katındadır, melek falan değildir. Orada Muhammed, Gazze’de öldürülmüş, ismini Muhammed S.A.V’den alan bir çocuktur. Gökyüzünde bir başka peygamberden alan bir başka çocuk, bir başka Gazzelidir. ‘Peygamberin adını alanlar burada ölüyor’ diye resmedilmiş ve bu şekilde açıklanmış bir karikatürdür.

Ama kolay fırsat var; ‘Peygamberin resmini çizdiler, saldırın Leman’a!’… O Leman, hepiniz susarken Mavi Marmara’ya destek karikatürü çizdi, İsrail’e ticarete karşı cephe alan Leman’dır, motokurye Samet’i kapak yaptı.

Leman’ın üzerinde tepinerek hakikati ezemezsiniz. Hz. Muhammed’e saygısızlığa da izin vermem ama yapılmamış bir saygısızlık üzerinden o toplumsal lince de izin vermem. Herkes doğru yerde durmayı bilecek.

Özgür Özel, CHP bugün sizinle birlikte ‘Saygısızlıktır, lanetliyorum’; oradan sonra çıkacak her olay… Yarın 2 Temmuz, Madımak’ın yıldönümü. Madımak’taki canların üzerine hunharca yürüyenlerin, ‘Allahsızlar’, ‘Dinsizler’ diye saldıranların Türkiye’ye neler yaşattığı ortadadır.

Herkesi metanete, aklıselime doğru yerde durmaya devam ediyorum.“







