Erdoğan'dan 'Sağlıkta devrim yaptık' iddiası: 'Ancak, tüm şahsi çabalarıma rağmen...'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "11. Tıp Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni"nde konuştu.

“YERYÜZÜNDE İNSAN HAYATINDAN DAHA KIYMETLİ BİR ŞEY YOK”

Erdoğan, "Yeryüzünde insan hayatından daha kıymetli bir şey yoktur. İnsanın asli varlığına musallat olan marazları ortadan kaldırmak insan bedenini ve ruhunu sağlıklı kılmak meselesi insanlık tarihi kadar eskidir" dedi.

"SAĞLIKTA DEVRİM YAPTIK"

Erdoğan konuşmasında; sağlık alanında büyük bir devrime imza attıklarını öne sürdü.

Erdoğan, "Kuşkusuz 'Tüm sorunları çözdük, tüm sıkıntıları giderdik' iddiasında kesinlikle değiliz. Sağlık gibi dinamik bir alanda ihtiyaçlar hiçbir zaman bitmez, bitmeyecek. Ancak elini vicdanına koyan herkesin kabul ettiği üzere sağlık alanında büyük bir devrime imza attığımız da tartışmasız bir gerçektir" iddiasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanı olarak sağlıkla ilgili hususlarda kapsamlı bir millileşme ve yerlileşme hamlesine olan ihtiyacı sık sık dile getiriyorum. Ancak bu konuda tüm şahsi çabalarıma rağmen hedeflerimizden çok uzakta olduğumuzu da biliyorum" diye ekledi.

"İNSANLIĞIN HASTALIĞI SÖMÜRÜLEMEZ, BİR PAZAR METASI OLARAK GÖRÜLEMEZ"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yeryüzünde insan hayatından, insanın sağlık ve onurlu bir hayat sürmesinden daha önemli bir şey yoktur. İnsan bedenini ve ruhunu sağlıklı kalmak, hastalıklarını iyileştirmek meselesi insanlık tarihi kadar eskidir. Bütün kadim geleneklerin, dinlerin ve felsefe akımlarının nihai amacı insanın konumunu muhafaza etmektir. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' diyen ecdadımız sadece sosyal devlet anlayışının altını çizmekle kalmamış, kadim bir hakikati de dile getirmiştir. 'Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi' diyen bir hayat felsefesinden ancak kurucu ve kuşatıcı bir sağlık anlayışı zuhur edebilir.

Kapitalist sistem hayatın birçok alanı gibi tıpla ilgili paradigmayı da dönüştürüyor. İnsanlığın karşılaştığı modern açmazlardan biri özellikle sağlık sektörünün yanında onu domine edenlerin sınıfsallaşarak kendilerini geniş kitlelerden ayrı, ayrıcalıklı bir katman gibi görmeleridir. Tıptaki gelişmeler insan hayatı için kullanılacağı yerde aksi istikamette kullanılıyor. Kadim tıp bilimini bilançolara sığdırmanın yanlışlığını en iyi sizler biliyorsunuz. İnsanlığın hastalığı sömürülemez, bir pazar metası olarak görülemez. Bir tahakküm aracı olarak da kullanılamaz.

Şu gerçeği de göz ardı etmiyoruz Gazze'de tam iki yıl boyunca hastanelerin bombalanmasına, hastaların, sağlık çalışanlarının, çocukların hatta kuvözdeki bebeklerin katledilmesine seyirci kalan bir dünyadan böyle bir dünyaya geçmek şüphesiz kolay olmayacaktır. İnsanlık bir hayatı kurtarmanın sevincini kolektif olarak yaşadığı, dünyaya sağlıklı gelen bir bebeğin sevincini kendi sevinci olarak gördüğü zaman inanın dünya cennete dönüşecektir. Biz işte bunun için çalışıyoruz.

Bizler, unutmayın, Lokman Hekim'in varisleriyiz. Batıda tıp biliminin temellerini atan İbni Sina'nın varisleriyiz. Nasıl ecdadımız Anadolu'da bir şifa medeniyeti inşa etmişse inşallah Türkiye Yüzyılı'nın sancaktarlarından biri de buradaki kardeşlerim, doktorlarımız, bilim insanlarımız, sizler olacaksınız. Ben buna tüm kalbimle inanıyorum.

İnsan merkezli siyaset anlayışımızın gereği olarak 23 yıldır sağlığa büyük önem verdik. Yaygın, kaliteli, ekonomik bir sağlık sistemini hayal olmaktan çıkarıp halkımızın hizmetine sunduk. Anayasa'mızın en temel hükümlerinden biri olan sosyal devlet ilkesinin rehberliğinde ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlarımızın da sağlık hizmetlerinden eşit bir şekilde istifade edebilmelerini sağladık. İlaç almak için insanların sabahın köründe yollara düştüğü, muayene sırası alabilmek için saatlerce kuyrukta beklediği, parası yetmeyince hastalarımızın rehin tutulduğu günler inşallah bir daha gelmemek üzere geride kaldı. Toplam 1 milyon 470 bini aşan sağlık personelimizle hamdolsun 86 milyon vatandaşımıza birinci sınıf sağlık hizmeti sunuyoruz.

Artık pek çok branşta sadece bölgemizdeki ülkelerin vatandaşlarına değil, başta Avrupa ülkeleri de olmak üzere küresel ölçekte sağlık hizmeti verebilen bir ülke konumuna ulaştık. Saymaya kalksak günler alacak birçok yatırımı ve projeyi hayata geçirdik. Kuşkusuz 'Tüm sorunları çözdük, tüm sıkıntıları giderdik' iddiasında kesinlikle değiliz. Sağlık gibi dinamik bir alanda ihtiyaçlar hiçbir zaman bitmez, bitmeyecek. Ancak elini vicdanına koyan herkesin kabul ettiği üzere sağlık alanında büyük bir devrime imza attığımız da tartışmasız bir gerçektir.

Donanım ve sağlık altyapısında dünyada birinci ligde olmamız, vatandaşın sağlık hizmetlerine eşit erişiminde gıpta edilen ülkelerden biri olmamız, sağlık hizmetini devlet olarak ücretsiz karşılamamız, dünya standardının üzerinde doktorlar yetiştirmemiz yetmez. Bilimsel araştırmalarda da dünyanın en iyi ülkelerinden biri olmak durumundayız. Gerekli AR-GE yatırımlarını yaparak tıbbi cihaz üretiminde de yeni bir aşamaya geçmek zorundayız. Cumhurbaşkanı olarak sağlıkla ilgili hususlarda kapsamlı bir millileşme ve yerlileşme hamlesine olan ihtiyacı sık sık dile getiriyorum. Ancak bu konuda tüm şahsi çabalarıma rağmen hedeflerimizden çok uzakta olduğumuzu da biliyorum. Nasıl ki oyunu savunma sanayisinde bozmuşsak inşallah yerli ilaç ve tıbbi cihaz üretiminde de Allah'ın izniyle bozacağız. Zorluklar karşısında yılmayacağız ve Türkiye'yi çok farklı bir seviyeye taşıyacağız.

Her biriniz tıpkı Aziz Sancar hocamız gibi bilimsel çalışmalarınızla yeni yol açıyor, sizden sonra geleceklere cesaret aşılıyorsunuz. Ödül sahiplerini tekrar canı gönülden tebrik ediyorum."