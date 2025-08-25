Erdoğan'dan YKS sonuçlarına ilişkin mesaj

2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçlarına ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan 'ykssonuc.osym.gov.tr' üzerinden erişebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Kıymetli adaylarımız, 2025 YKS yerleştirme sonuçları belli oldu. Sonuçları ÖSYM'nin 'ykssonuc.osym.gov.tr' adresinden öğrenebilirsiniz. Sonuçların sizler, aileleriniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, her birinize ayrı ayrı üstün başarılar temenni ediyorum.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına ilişkin gençlere tebrik mesajı iletti.

"ÜLKEMİZ İÇİN HAYIRLARA VESİLE OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının tüm genç arkadaşlarım, değerli aileleri ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Üniversite heyecanı yaşayan gençlerimizi tebrik ediyor, önümüzdeki ay başlayacak yeni eğitim-öğretim yılında tüm öğrenci kardeşlerime başarılar diliyorum.”