Erdoğan'dan Zelenski görüşmesi sonrası enerji açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’yi resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’ndeki tören sonrası görüşme yapıldı.

Görüşmenin detaylarını İletişim Başkanlığı paylaşırken Erdoğan'ın Karadeniz'deki enerji arz güvenliği mesajı dikkat çekti.

ERDOĞAN'DAN ZELENSKİ GÖRÜŞMESİ SONRASI ENERJİ AÇIKLAMASI

Erdoğan ile Zelenski buluşmasında Türkiye-Ukrayna ikili ilişkilerinin yanı sıra, süregelen Ukrayna-Rusya savaşındaki barış arayışları ile bölgesel ve küresel son gelişmeler masaya yatırıldı.

Görüşmede Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakere süreçlerine dikkat çeken Erdoğan, Türkiye’nin bu görüşmelere yönelik desteğinin devam edeceğini bildirdi. Bölgenin acil olarak daha fazla barış ve istikrara ihtiyaç duyduğunu belirten Erdoğan, çatışmaların sonlanması adına yürütülen diplomatik çabaların önemine işaret etti.

Toplantının öne çıkan başlıklarından birini enerji ve ulaşım güvenliği oluşturdu. Erdoğan, Türkiye olarak Karadeniz’de seyrüsefer emniyetinin sağlanmasına büyük önem atfettiklerini ve enerji arz güvenliğinin mevcut konjonktürde kritik bir noktada olduğunu vurguladı.

Ekonomik iş birliği konusundaki kararlılığı da dile getiren Erdoğan, Türkiye’nin Ukrayna ile olan karşılıklı ticaret hacmini artırma hedefinde olduğunu ve bu doğrultuda gerekli adımların atılmaya devam edileceğini kaydetti. Görüşmenin sonunda Erdoğan, Ukrayna’nın Körfez ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmesinden duyduğu memnuniyeti de Zelenski ile paylaştı.