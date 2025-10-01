Erdoğan, Davutoğlu ve Babacan yıllar sonra bir arada

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM 28’inci dönem dördüncü yasama yılı açılışı nedeniyle Meclis’te resepsiyon verdi.

Resepsiyona AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları’nın yanı sıra Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da katıldı.

KURTULMUŞ: KEŞKE CHP DE OLSAYDI

Resepsiyona, Meclis açılışına da katılmayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP milletvekilleri katılmadı.

Kurtulmuş resepsiyonda CHP’nin kararıyla ilgili şunları söyledi:

“1 Ekim bizim için önemli, anayasal bir gün, Meclisin açıldığı bir gün. Orada bütün siyasi partilerimizin var olması, gelen Cumhurbaşkanının fikirlerini kabul ettikleri anlamına gelmez.

Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bir tane Cumhurbaşkanı var. Sistem gereği Cumhurbaşkanının aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı olduğunu ben de biliyorum.

Ama bütün bu siyasi farklılıklara rağmen siyasi nezaket, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının konuştuğu özel oturumda, bütün siyasi partilerin olmasının daha şık olacağını bize söylüyor. Keşke Cumhuriyet Halk Partisi de Genel Kurul Salonunda olsaydı.”