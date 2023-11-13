Özgür Özel çocuklarla top oynadı, Erdoğan o fotoğrafı paylaştı
CHP lideri Özgür Özel'in ziyaret gerçekleştirdiği Osmaniye'de çocuklarla futbol oynadığı görüntülerin ardından Erdoğan'ın dijital sosyal medya hesabından da dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün ziyarette bulundukları Osmaniye'de bir halısahada çocuklarla futbol oynamıştı.
Özel ve İmamoğlu'nun deprem bölgesindeki çocuklarla top oynadığı anlara ilişkin görüntüler servis edilirken bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaşımlarının yapıldığı 'Erdoğan Dijital Medya' hesabından dikkat çeken bir gönderi yayınlandı.
19 yıl önce bugün, Cumhurbaşkanımız @RTErdogan— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) November 13, 2023
?? İstanbul pic.twitter.com/l3IX0yHMq0
İlgili sosyal medya hesabında Erdoğan'ın 2004'te çocuklarla futbol oynadığı fotoğraf paylaşılarak "19 yıl önce bugün, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan" notu düşüldü.
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