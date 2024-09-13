Erdoğan dilini sertleştirirken, CHP ‘normalleşme’ tavrını korumaya devam ediyor

Yayınlanma: 13.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.09.2024 - 09:59

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu’nu 30 Ağustos kutlamalarına davet ettiği için özür dilemesini isteyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Dilruba adına, söylediği sözlerden alınmış kim varsa özür dilerim. Şimdi sıra Sayın Erdoğan’da. AK Partili olmayanları üzen bütün ifadeler için özür dilesin” yanıtını verdi. Özel’in dilediği özür ve partinin normalleşme sürecine bakışına ilişkin konuşan CHP yönetiminden isimler “Seçmen bize yerel seçimlerden sonra Türkiye’nin birinci partisi olma görevini ve buna bağlı bir sorumluluğu verdi. Normalleşme de bunun sonucu ortaya çıkan bir şey. Biz bu tavrımızı değiştirmiyoruz. Kimsenin verdiği oydan dolayı hakarete uğramasını kabul etmeyiz. Genel başkanın dilediği özür de seçmenden bir özürdü” dedi. Erdoğan’ın geçmişte yaptığı açıklamaları anımsatan partililer, “Bu ülkenin cumhurbaşkanı kendisine oy vermeyen seçmenlere ‘Sürtük’ gibi ağır ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanı, AKP yöneticileri, trolleri her gün muhalefetin genel başkanına, başkanlarına, seçmenine hakaret ediyor. Erdoğan ‘AKP’ye normalleşme yaramıyor’ diyerek teğmenler gibi Dilruba gibi önceden tepki göstermediği olaylara günler sonra tepki gösteriyor. Biz onlar istedi diye bu kavgalara girmiyoruz ama ‘Sürtük’ denen vatandaşlarımız için özür bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

‘KÜSÜP GİTMEYECEĞİZ’

CHP lideri Özel’in “Dilruba meselesinde Sayın Erdoğan’a bir telefon açmayı düşündüm. Türkiye siyasetinde bu tip telefonları yapabilmek için belki biraz daha normalleşmek gerekecek” sözlerine de değinen partililer, “Belediyelerimizin, vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyetlere çözüm olacaksa, vatandaşın faydasına olacaksa görüşmek kadar doğal bir şey yok. Birimiz ülkenin ana muhalefeti ve son seçiminin birinci partisi, birimiz de iktidar partisi. Toplumun sorunlarının çözülmesi için konuşmak gerek” yorumunu yaptı. Önemli olanın seçmene saygı olduğu vurgulayan kurmaylar, Özel’in “Bazen elimiz havada kalacak. Havada el bıraktı diye küsüp gitmeyeceğiz” sözlerine gönderme yaparak “AKP 22 yıllık siyasetini kutuplaştırma üzerine kurdu. CHP’nin izlediği yeni siyaset AKP seçmende karışılık buldu. Çünkü toplumun derdi ‘Yoksulum, açım, çocuğuma süt alamıyorum. Benim sorunumu çözün artık’ diyor. Biz de buna uygun hareket ediyoruz” diye konuştu.