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Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la görüştü

Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la görüştü

5.06.2025 14:57:00
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İHA
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Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı vesilesiyle kendisini arayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü.

Görüşmede Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslar, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan görüşmede, bölgede kapsamlı normalleşmenin ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barışçıl müzakerelerin önemine dikkat çekerek, Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Erdoğan’ın ve Türk halkının Kurban Bayramı’nı da kutladı.

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