Erdoğan 'gaz' müjdesi vermişti: Konutta 10 kez, sanayide 14 kez zamlandı!

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 02:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın faturaların düşeceği vaadiyle 20 Ağustos 2020’de duyurduğu “doğalgaz müjdesinin” üzerinden iki yıl geçti. Ancak faturalarda indirim bir yana artış yaşandı. İki yılda, konut tarifesine yapılan 10 zamla faturalar 2.5 kattan fazla arttı.

Sanayi tarifesine yapılan 14 zamla artışın neredeyse 7.5 katı bulduğunu belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Bu durum da maliyetlerin artışıyla enflasyonu uçuşa geçirdi” dedi.

Akın, müjdeden sonra doğalgaza gelen zamlara ilişkin bir çalışma hazırladı. Akın’ın çalışmasında şu tespitler yer aldı: