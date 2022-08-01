CHP'li Ahmet Akın'dan doğalgaz zammına tepki: 'Türkiye yönetilmiyor, savruluyor'

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 13:08

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza yapılan yüzde 10 zamma tepki gösterdi.

Akın, bugün yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“AK Parti iktidarı zor kış şartlarında vatandaşlarımızı yine karanlık günler yaşatacak. Doğalgaz zamları ne yazık ki durmayacak. Elektrik üretiminde yapılan yüzde 10 oranındaki zam elektrik zamlarının ve ardından da iğneden ipliğe peşi sıra gelecek zamların habercisi.”

“TÜRKİYE YÖNETİLMİYOR, SAVURULUYOR"

2021 yılının Ağustos ayı için BOTAŞ’ın belirlediği tarifede bin metreküp doğalgazın 2 bin 60 TL olduğunu hatırlatan Akın, 2022 Ağustos ayında bin metreküp doğalgazın 13 bin 750 TL’ye çıktığına değindi.

Akın, “Son bir yılda yüzde 567 oranındaki bu bir yıllık zam oranı AK Parti iktidarının Türkiye’yi nereye sürüklediğinin göstergesidir. Plansız programsız ve Rusya’ya göbekten bağlı bir enerji politikası ile enerjiyi yönetmeye çalışıyorlar. Enerjiyi yönetemeyen ekonomiyi yönetemez. Dolayısıyla Türkiye’yi de yönetemez. Türkiye yönetilmiyor, savruluyor” dedi.