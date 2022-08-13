Ödenemeyen 400 milyon doğalgaz ve elektrik faturası var!

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 02:00

CHP İzmir Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç’ın, “2021 yılında kaç hanenin elektrik ve doğalgazının kesildiğini, faturaları ödeyemediği için yasal takibe düşen kişi veya şirketlerin sayısını “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e sordu. Açıklanan veriler, yurttaşın yaşanılan ekonomik kriz sonrası mağduriyetini ve ülkede yaşanan darboğazı ortaya çıkardı.

İSTANBUL İLK SIRADA

Buna göre Türkiye genelinde Ocak-Eylül 2021 döneminde, mesken ve tarımsal sulama abonelerinde elektrik kesintisi uygulanan fatura sayısı 242 milyon 944 bin 827 adet oldu. Doğalgaz abonelerinde ise aynı dönemde konutlarda kesinti uygulanan fatura sayısı 133 milyon 906 bin 737 adet.

Verilere göre, elektrik ve doğalgaz kesilmesi uygulamasının en çok İstanbul’da yapıldığı açıklandı. İki yılda ise 641 milyon 116 bin 572 elektrik faturası ile ilgili yasal takip işlemi başlatıldı. İzmir’de ise elektrik kesintisi uygulanan fatura sayısı 16 milyon, doğalgaz kesintisi yapılan fatura sayısı 6 milyon 289 bin 932 adet.

CHP İzmir Milletvekili Kılıç ise Dönmez’in yanıtını şöyle değerlendirdi:

“AKP iktidarı her ay zamlanan elektrik ve doğalgaz faturalarını sadece izlemekle yetinmiş, hiçbir önlem almamış, vatandaşları bu borçları ile baş başa bırakmıştır. Bu işler öyle masa başında oturarak, sağa sola nutuk atarak, ‘doğalgaz bulduk’ gibi söylemlerle olmuyor. Sokağa çıksınlar, esnafların ve vatandaşın halini görsünler. Türkiye’nin dört bir yanında yaptığımız saha çalışmalarında gördük ki esnaf bütün kışı ısıtıcı açmadan soğukta, bütün yazı da klima açmadan sıcakta geçiriyor. Tasarruf etmek için lamba yakmıyor. Kirasından fazla elektrik faturası ödüyor.”

DESTEKLER YETERSİZ

Kılıç ayrıca, “Devletin, Elektrik Tüketim Desteği Yardım Programı adı altında ödediği 103 lira ila 206 lira arasında değişen ve Doğalgaz Tüketim Desteği adı altında iki taksitte ödediği 450 lira ila 1150 lira arasında değişen tutarlarla bu sorunun çözüldüğünü zannediyorlar ancak sorunu sadece halının altına süpürüyorlar” dedi.