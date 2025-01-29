Erdoğan, gazetecileri ve muhalefeti hedef aldı: 'Turpların büyükleri heybede'

Yayınlanma: 29.01.2025 - 12:19

Güncelleme: 29.01.2025 - 15:26

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Gazetecileri ve muhalefeti hedef alan Erdoğan, "Biz sükut ettikçe ana muhalefet partisi ile kiralık kalemleri, tetikçi ekran yüzleri seviyeyi her gün biraz daha aşağıya çekti. Tam bir haftadır vicdansızlığın her çeşidini sergilediler. Sosyal medya mecralarından kendilerini aklama yarışına girdiler. Ülkemiz muhalefeti adına teessüfle takip ettiğimi pespayeliklerine rağmen duruşumuzu bozmadık" dedi.

"KİRALIK KALEMLERİ, TETİKÇİ EKRAN YÜZLERİ..."

Gazetecileri ve muhalefeti hedef alan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Biz sükut ettikçe ana muhalefet partisi ile kiralık kalemleri, tetikçi ekran yüzleri seviyeyi her gün biraz daha aşağıya çekti. Tam bir haftadır vicdansızlığın her çeşidini sergilediler. Sosyal medya mecralarından kendilerini aklama yarışına girdiler. Ülkemiz muhalefeti adına teessüfle takip ettiğimi pespayeliklerine rağmen duruşumuzu bozmadık.

78 canımızı bizden kopartan kimin sorumluluğu varsa hesabını sormak için gereken ne varsa yapmaktan çekinmeyeceğiz. Yargımızın görev alanına giriyorsa adalete teslim edeceğiz. En ince detayına kadar bu facianın soruşturulmasını temin edeceğiz. Laf cambazlığıyla kimse sorumluluktan kaçamaz, kaçamayacaktır. Sorumluluğu olan kim varsa hesap vereceği her sosyal medya mecrası değil bağımsız Türk mahkemeleridir.

"SATAŞMALARINIZI DUYMAZDAN GELDİK"

Aç gözlü müptezellerin vatandaşımızın canını hiçe saymasına kesinlikle tahammülümüz yoktur. Kimse benim vatandaşlarımın hayatı üzerinde kumar oynayamaz. Kimse ağzı süt kokan sabileri, masum çocukları hırslarına kurban edemez. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Buradan 8 gündür sorumsuz beyanatlarıyla ailelerimizin yaralarını deşen muhalefet aktörlerine şunu söylüyorum; Vicdanınız da mı yok, hiç mi utanmıyorsunuz. Bu milletin kederine ne zaman ortak olacaksınız? He konuyu siyasallaştırmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz? İstismar siyasetinden ne zaman vazgeçeceksiniz? Veba gibi yayılan ahbap-çavuş düzeniyle ne zaman hesaplaşacaksınız?

21 Ocak'tan beri sizin sataşmalarınızı duymazdan geldik. Sağduyuyla davranmakta ısrarcı olduk. Bugün de empatiden insaftan yoksun kısır tartışmalara sürüklenmek istemiyoruz. Bazı gerçekleri hatırlatmayı görev biliyorum. İzmir'de 2 genç elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti, görmezden geldiniz. Antalya'daki teleferik ekibinin sorumlularını kahraman ilan etmeye kalktınız. Utanmadan ahlaktan, sorumluluk almaktan bahsediyorsunuz. Hadsizlikler karşısında sessiz kalmayız. Bunları konuşmak mecburiyetinde kaldığımız için üzüntülüyüz.

"TURPLARIN BÜYÜKLERİ HEYBEDE"

İktidarın alternatifi olması gereken muhalefet, ne hazırlık, ne zihniyet itibarıyla bizimle yarışacak sıklette değil. Siyasi kariyerleri dışında gözleri hiçbir şey görmüyor. Sayın Özel kırmızı kartla oyalanırken, eski genel başkan ilk sarı kartı kendisine gösterdi. Ne yapsalar boş. Mızrak çuvala sığmıyor, turpların büyükleri heybede. Para kulelerinin, şişirilmiş konser faturalarının neye hizmet ettiğini herkes iyi biliyor. Vatandaşlarımızın bunlara bakıp siyasetten ümitlerini kesmesine müsaade edemeyiz. Cumhur İttifakı olarak daha fazla çalışarak muhalefetin eksikliğini kapatmamız gerekiyor.

İktidarın alternatifi olması gereken muhalefet, ne hazırlık en zihniyet itibarıyla bizimle yarışacak siklette değildir. Siyasi kariyerleri dışında gözleri hiçbir şey görmüyor. Sayın Özel kırmızı kartla oyalanırken, eski genel başkan ilk sarı kartı kendisine gösterdi. Ne yapsalar boş. Mızrak çuvala sığmıyor. 'Turpların büyükleri heybede' bunu dediğimiz için rahatsız oldular. Niye? Çünkü durumlarını gayet iyi biliyorlar. Panikle yargı mensuplarımızı aileleri ve çocukları üzerinden tehdit edecek kadar muvazene etmeleri de bundandır. Para kulelerin, şişirilmiş konser faturalarının neye hizmet ettiğini herkes iyi biliyor. Vatandaşlarımızın bunları bakıp da siyasetten ümitlerini kesmesine müsaade edemeyiz. Cumhur İttifakı olarak daha fazla çalışarak muhalefetin eksikliğini bizim kapatmamız gerekiyor."