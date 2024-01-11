Erdoğan görevden almıştı: İYİ Parti'den aday oldu!

Yayınlanma: 11.01.2024 - 16:50

Güncelleme: 11.01.2024 - 16:50

İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Rıdvan Yalçın, 2018'de AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın görevden aldığı eski Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın, 31 Mart seçimlerinde İYİ Parti'nin Ordu adayı olduğunu açıkladı.

Yalçın, "İlan etmekten şeref duyuyorum ki İYİ Parti'nin yerel seçimlerde Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı eski Ordu ve İstanbul milletvekili, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin kurucu belediye başkanı Sayın Enver Yılmaz olacak. Bizler, İYİ Parti ailesi olarak Enver Bey'i aday göstermekten onur duyuyoruz" diye konuştu.

Enver Yılmaz, 13 Eylül 2018'de dönemin AKP Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili olan Numan Kurtulmuş ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yılmaz, Kurtulmuş'un 8 yıl önce HAS Parti Genel Başkanı olduğu dönemde AKP'yi eleştirdiği videoyu şu notla paylaştı:

"'Aramızda gizli ve sinsi AKP'liler olabilir' demişti. Yıllar sonra haklı olduğu ortaya çıktı. Geldiği yere bakılırsa en gizli ve sinsi kendi çıktı. 'Edebinizi takının' diyerek partimize parmak sallayan, en ağır hakaretleri hiç çekinmeden sıralayan kişinin 8 yıl önceki sözleri. Demek ki ne oldum değil, ne olacağım demeli."