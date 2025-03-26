Erdoğan, Gürcistan’daki çatışmayı 'Saraçhane' diye paylaştı

Yayınlanma: 26.03.2025 - 18:23

Güncelleme: 26.03.2025 - 19:09

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda, CHP öncülüğündeki Saraçhane eylemlerine tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanması ve ardından görevden alınmasıyla sonuçlanan süreç, 19 Mart’ta başladı.

Tutuklama ve görevden uzaklaştırmaya karşı tepki eylemlerinin merkezi İBB Saraçhane Binası ve çevresi oldu.

Erdoğan konuşmasında, CHP’nin “sokakları terörize ettiğini” dile getirerek “Türkiye ekonomisine, milletin refah ve huzuruna yönelik her türlü sabotajın hesabı yargı önünde sorulacaktır” ifadelerini kullandı.

Konuşma sırasında, “Nasıl bir muhalefet zihniyetiyle karşı karşıya olduğumuza şöyle bir ekranda bakalım” diyen Erdoğan, 5 dakika 36 saniyelik bir video izletti.

SARAÇHANE'DE GİBİ YAYIMLADI

Toplantının ardından aynı videoyu, “Türkiye’nin ana muhalefet partisinin marjinal sol örgütlerin, millete hakaret eden ağzı bozuk tiplerin, belediyeleri soyup soğana çeviren haramilerin oyuncağı haline gelmesi bizi gerçekten rahatsız ediyor,” notuyla X hesabından paylaştı. Paylaşım sonrası görüntülerin Gürcistan'da muhalefetin seçim protestolarından alındığı anlaşıldı. Görüntüler ile protestocuların polis ile şiddetli çatışması Saraçhane'de gerçekleşmiş gibi gösterildi.

Görsel: Bianet

KILIÇDAROĞLU'NUN MONTAJ VİDEOLARINI İZLETMİŞTİ

Erdoğan, 2023 Cumhurbaşkanılığı seçimlerinde de Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK yöneticileriyle birleştirildiği videoları miting meydanında izletmişti. Sonrasında canlı yayında videolar üzerinden Kılıçdaroğlu'nu PKK ile işbirliği yapmakla itham etmiş ''Ama montaj ama değil'' ifadelerini kullanmıştı.