Erdoğan, Hatimoğulları’yla tokalaşmadı; resepsiyonda da tanıyamadı: ‘Kötü bir iletişim çalışması’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’nin katılmadığı Meclis açılışında, TBMM Genel Kurulu’ndaki konuşması sonrası DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’yla tokalaşmadı. Bunun üzerine AKP Grubu, DEM Parti’ye bir “telafi” ziyareti gerçekleştirdi. Ancak Erdoğan, akşam resepsiyonda da Hatimoğlulları’nı önce tanıyamadı, sonra “Kusura bakmayın” diyerek elini sıktı.

Erdoğan’ın Meclis açılışındaki tutumunu “kötü bir iletişim çabası” ve “siyaseti ‘fotoğraf verme’ olarak görme anlayışı” ifadeleriyle değerlendiren CHP’liler “Kendisini resim vermeye adamışlar, Türkiye’nin hiçbir sorununu çözemez” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Meclis’in yeni yasama yılının açılışı nedeniyle TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma sonrası, genel kuruldaki liderlerle tek tek tokalaştı. Ancak Erdoğan, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’nın elini sıkmadı.

Konuşmasının ardından genel kurul kürsüsünün arkasındaki başkanlık odasına geçen Erdoğan; burada TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüştü. Hatimoğulları’nın ise “o an orada olmadığı için görüşmeye katılmadığı” belirtildi. Görüşme sonrası paylaşılan haberlerde, Erdoğan’ın Hatimoğulları’nın elini sıkmadığı için “özrünü ilettiği” aktarıldı. Bunun dışında genel kuruldaki oturum sonrası AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin de DEM Parti Grubu’na “nezaket” ziyareti gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası açıklama yapan AKP’li Güler, el sıkışmama haberlerine üzüldüklerini söyleyerek “Çok yanlış anlaşılmaya mahal verecek bir haber olmuş. Biz de öyle bir şey olmadığını ifade etmek üzere bizzat Meclis’te hem eş genel başkanlara hem de grup başkanvekili arkadaşlarımıza bunu izah etmiş olduk. Sayın başkanımıza selamları ilettik. Çayları içtik, ayrıldık” dedi. Ayrıca iki isim, Erdoğan’ın DEM Parti’yi Meclis’in açılış resepsiyonuna davet ettiğini söyledi.

HATİMOĞULLARI’NI TANIYAMADI

Akşam olduğunda DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan resepsiyona katıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da resepsiyona katılan isimler arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, resepsiyonun yapıldığı tören salonuna girdikten sonra sabah tokalaşmadığı Hatimoğulları’nın yanına gitti. Bu kez de Hatimoğulları’nı tanıyamayan Erdoğan, önce yanında duran kişiden özür diledi.

DEM Partililerin eliyle Hatimoğulları’nı işaret ederek “Tülay Hanım” demesi üzerine hatasını düzelten Erdoğan “Kusura bakmayın. Bugün öyle bir hatamız oldu” dedi. Erdoğan ardından sabah özrünü iletmesini istediği DEM Partili Pervin Buldan’a dönerek “Söyledin değil mi?” dedi. Buldan da “Söyledim. Sorun yok” karşılığını verdi.

DAVUTOĞLU VE ERDOĞAN YAN YANA

Erdoğan daha sonrasında tören salonunun yanındaki Mermerli Salon’da liderlerle kısa bir buluşma daha gerçekleştirdi. DEM Parti Eş Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan da bu buluşmaya katıldı. Ayrıca buluşmada Erdoğan’ın bir yanına Ahmet Davutoğlu’nun, diğer yanına ise Tuncer Bakırhan’ın oturması dikkat çekti. Ali Babacan da buluşmada Davutoğlu’nun hemen yanına oturdu.

Buluşma sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hatimoğulları, “Görüşme iyiydi. Elbette komisyonla ilgili konuları konuştuk. Kendi görüşümüz olarak da Meclis’te kurulan komisyonun çalışmalarının bir an önce yasal düzenleme seviyesine geçmesi gerektiğine dair vurgularımızı ifade ettik. Bütün umudumuz bir yasal düzenleme sürecinin hızla başlaması” dedi.

‘FOTOĞRAF VEREREK SORUNLAR ÇÖZÜLMEZ’

Öte yandan; iktidar kanadından pek çok isim Meclis’in açılış programlarına katılmadığı için CHP’yi eleştirdi. Eleştirilere yanıt veren CHP Grup Başkanvekili Murat Emir “Geçen yıl resepsiyona katılmıştık. Ama Türkiye’de son bir yılda demokrasiye karşı olağan dışı müdahaleler yapıldı. Bir darbe sürecinden geçiyoruz. Seçilmiş belediye başkanları tutuklanmış. Partimize kayyum atanması için her türlü hukuksuzluk yapılıyor. İl başkanlığımıza 5 bin polisle giriliyor. Böylesine bir dönemde bu duruma uygun davranmamız gayet normal. Katılmamamızı eleştirenlerin bir yılda neler olduğunu düşünmelerinde yarar var” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın Hatimoğulları’yla yaşadığı tokalaşma sıkıntısı için de “kötü bir iletişim çalışması” yorumunu yapan Emir, “Siyaseti fotoğraf vermek üzerinden okuyorlar. Oysa içeriğe bakmak gerekir. Düne kadar DEM Parti’yle en doğal görüşmeyi bile ‘teröre destek’ diye etiketlemiş, sahte videolarla seçim kazanmış bir cumhurbaşkanı var. Kendisini resim vermeye adamışlar, Türkiye’nin hiçbir sorununu çözemez” ifadelerini kullandı.

MUSTAFA KESER ŞARKI SÖYLEDİ

Meclis’teki resepsiyona katılan isimlerin arasında sanatçı Mustafa Keser de vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bu akşam burada herhangi bir şey düşünüyor musunuz?” diye sorması üzerine Keser, “Emir buyurursanız yaparız” dedi. Bunun üzerine TBMM Başkanı Kurtulmuş, salonda bir saz ekibinin olduğunu belirtti. Keser de resepsiyonda davetlilere “Aklımda Fikrimde Hep Sen Varsın” şarkısını söyledi.

‘BEN MERAKTA DEĞİLİM’

Resepsiyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde gündeme gelen F-35’ler soruldu. Bir gazetecinin “F-35 konusu çok merak ediliyor. Meraktayız, bir diyeceğiniz olur mu?” sorusu üzerine Erdoğan “Ben senin kadar merakta değilim. Biz onlara dedik ki, ‘Parayı verdik, siz hâlâ F-35’leri vermediniz.’ Bu kadar. Şimdi takibini yapıyoruz” yanıtını verdi.