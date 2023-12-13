Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ile görüşecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul edecek. Erdoğan önceki gün de Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan ile bir araya gelmişti.

AA
Yayınlanma: 13.12.2023 - 12:57
Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ile görüşecek
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul edecek.

AKP Genel Merkezi'ndeki kabul, saat 15.00'te başlayacak.


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