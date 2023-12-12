Son dakika haberi... Erdoğan Fatih Erbakan'la görüşecek

Yayınlanma: 12.12.2023 - 16:28

Güncelleme: 12.12.2023 - 16:46

AKP'li Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı kabul edecek.

Daha önceden ilan edilmemesi nedeniyle sürpriz olarak nitelenen görüşme, AKP Genel Merkezi'nde saat 17.00'de başlayacak.

Son genel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın adayı olan Recep Tayyip Erdoğan'a açık destek veren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, son dönemde hükümetin ekonomi politikalarına yönelik yaptığı eleştirilerle dikkat çekiyordu. Fatih Erbakan, TBMM’de yaptığı son basın toplantısında, asgari ücrete enflasyona göre belirlenen artışın milyonlarca asgari ücretliyi zor durumda bırakacağını ifade etmişti.

2024 yılı bütçesine de eleştirilerde bulunan Erbakan, bütçenin dengeli olmadığını belirterek “ÖTV, KDV, MTV ve zam bombardımanına rağmen bütçe açık veriyor. Hükümet kamuyu borçla yönetiyor. Bu gidişatın durmayacağı açık. Bu sistem faiz çetelerine yarıyor, milyonlarca insanı perişan ediyor" demişti.