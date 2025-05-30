Erdoğan'ı üzecek bir anket daha: İstanbul ve Ankara'da fark açılıyor!

ORC Araştırma, 26-28 Mayıs tarihlerinde İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirdiği anketi kamuoyu ile paylaştı.

Ankette katılımcılara 'Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?' sorusu soruldu.

Ankete göre, CHP iki kentte de birinci konumunu korudu.





İSTANBUL

İstanbul'da gerçekleştirilen ankette CHP yüzde 33,8 ile birinci parti çıkarken AKP yüzde 30,4 ile ikinci sırada yer aldı.





ANKARA

Ankara'da ise yine CHP, yüzde 34,1 ile birinci parti konumunda yer alırken AKP yüzde 30,8 ile ikinci oldu.

14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'nde AKP, İstanbul'da yüzde 36,06; CHP yüzde 28,33 oy almıştı. Ankara'da ise AKP, yüzde 32,53; CHP yüzde 30,56 oy almıştı.