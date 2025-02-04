Erdoğan ile Şara'nın görüşmesi sona erdi

Yayınlanma: 04.02.2025 - 20:49

Güncelleme: 04.02.2025 - 20:54

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şara, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen ikili görüşmenin ardından, heyetler arası çalışma yemeğine katıldı.

İkili görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

ERDOĞAN DAVET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un duyurusunda davetin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldığı vurgulanmıştı. Saray'daki görüşmede, "Suriye’deki son gelişmelerin bütün boyutlarıyla ele alınacağı, ülkedeki ekonomi, sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin tesisi için iki ülke tarafından atılacak ortak adımların değerlendirileceği" paylaşıldı.