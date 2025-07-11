Erdoğan'ın başdanışmanı ve Bakan Ersoy gerilimine eski AKP'li vekil de karıştı: 'İş daha da çığırından çıkmadan...'

Geçen gün Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, 12 şehit olduğunu hatırlatarak Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u Kütür Yolu Festivali üzerinden nedeniyle eleştirdi.

Saral’ın paylaşımına, AKP’nin 27. Dönem Milletvekili Selim Gültekin tepki gösterdi. Gültekin'in paylaşımının üzerinden saatler geçtikten sonra Saral'a destek niteliğinde bir paylaşımdan da Metin Külünk'ten geldi.

KÜLÜNK'TEN SARAL'A DESTEK

Eski AKP Milletvekili Metin Külünk, X hesabından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Kültür Yolu Festivali'ni eleştirdi.

Külünk, paylaşımında festivallerin savurganlık olduğunu söyledi, örnek olarak Ankara büyükşehir Belediyesi'ni gösterdi.

Saral'a destek niteliğindeki paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Hayırlı Sabahlar.

Kültür yolu festivalleri üzerine oturup düşünmek ve bir yandan tasarruf derken diğer yandan milletimizin tepkisini çekecek şekilde hareket etmek.

Birileri aklına estiği gibi, keyfine göre eğlenebilir, parti yapabilir, iğdiş bir çılgınlıkla aniden kendinden geçebilir, şarkı söyleyebilir, bağıra çağıra dolaşabilir.

Ama Devlet keyif sahibi değildir.

Vatandaşlarından herhangi biri dert sahibi olsa, onunla dertlenir, dertlenmelidir.

Birkaç yıldır Kültür Yolu Festivali adlı projeyi Kültür ve Turizm Bakanlığımız hayata geçiriyor. Bu projeyi çok önemsiyor ve yerinde buluyorum.

Fakat içeriğine itirazımız var. Sebebi, girişte arz ettiğimiz mesele.

Belediyelerin "Eğlenmek yoksulun da hakkı, halk konserleriyle bunu telafi edebiliriz" şeklindeki etkinliklerini bakanlık bünyesine taşıyan ve bir de Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Hükümet'e, hatta Devlet'e karşı düşmanca söylemlerde bulunan kimi isimlere yer veren bu proje, halkımızda büyük tepkilere yol açıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konser harcamaları gündemde büyük tepki çekerken yapılan işe karşı duruşumuz neyse, bu konuda da aynının gözetilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Kaldı ki, 12 şehidimize dair ilk haberler geldiğinde Amedspor'un yaptığı sosyal medya paylaşımını zamanlama açısından manidar bularak ayıplayan milletimiz, Kültür Yolu Festivali'nin şehir şehir sürdürülen konser etkinliklerinde de bu hassasiyeti beklemiştir.

Eğlenmek, dinlenmek, ruh üzere gıdalanmak sağlıktır, sağlık içindir. Fakat bu iş bağlamını kırıyor ve büyük tepki çekiyor.

Bu işten fayda sağlayanlar dışında savunanı da yok. Kültür hakkında tonla çalışma yapan ve projeleri olan kültür kuruluşları doğrudan desteklenmek yerine, hatta 'Tasarruf genelgeleri kapsamında önce kültür işlerine kısıt getirildi' diyerek kültür miraslarını yaşatmak isteyenleri üzmek yerine fahiş meblağlar ile para savurmak nereden ileri geliyor?

İş daha da çığırından çıkmadan bu savurganlık, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Devletimize hakaret eden zevata para kazandırmak iştahı bir an evvel sonlandırılmalıdır."

OKTAY SARAL NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen "Trabzon Kültür Yolu Festivali"ni eleştirerek, Bakan Mehmet Nuri Ersoy'a tepki göstermişti.

Saral, "Gazze’de çocuklar hala can çekişirken, analar yavrularını kucaklarına alamadan mezara uğurlarken, vatan uğruna kara toprağa verdiğimiz 12 şehidimizin, yiğidimizin henüz kanı kurumamış, analarının gözyaşı dinmemişken; Trabzon’da sahneler kurup, şarkılarla, danslarla eğlence tertip ederken hiç mi kalbiniz bizar olmadı? Hiç mi vicdanınız sızlamadı?" diye sormuştu.

Saral, "Milletimizin yüreği kan ağlarken sahnelerde parlayan ışıklar, vicdanlarda kara bir leke olarak kalacaktır! Ve bu duyarsızlığınıza şahit olan halkımız infial halindedir bunu bilesiniz" demişti.