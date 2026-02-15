Erdoğan'ın başdanışmanından, eski AKP'li vekile sert sözler: ‘Dün bu davanın gölgesinde siyaset yapıp…’

Eski AKP milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla göreve gelen yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek’i eleştirdi.

Hüseyin Kocabıyık, “Akın gürlek’in resmine bakıyorum. Adam bir karikatüre benziyor. Tayyip Erdoğan Koca Türkiye’de adalet bakanlığı yapacak başka birini bulamamış mı diye düşünüyor insan. Yazık bu ülkeye yazık! Ayrıca, şartlar değiştiği gün ülkemizin anayasasına meydan okumaktan yargılanacak olan birisi nasıl adalet Bakanı yapılır?” mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ise Hüseyin Kocabıyık’a sert sözlerle yanıt verdi.

Saral, şunları yazdı:

“Ülkenin Bakanına, bir devlet adamına seviyesizce dil uzatmak düpedüz ahlaksızlıktır. Bu, siyaset değil; ucuz polemik ve şahsi hırsın çürümüş halidir.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın takdiriyle göreve gelen Akın Gürlek hakkında sosyal medyada mahkeme kurup hüküm dağıtmak kimsenin harcı değildir. Hukuku ağzına alıp linç dili kullananlar önce kendi çelişkileriyle yüzleşsin.

Dün bu davanın gölgesinde siyaset yapıp bugün iftira ve hakaretle gündeme gelmeye çalışanlar bilsin: Türkiye sizin öfkenize, kibrinize ve hezeyanlarınıza malzeme edilemez.”